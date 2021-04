Vzniká „Softvérová republika“, nový ekosystém pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Otázka suverenity

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii a štyri ďalšie významné spoločnosti spájajú svoje sily, aby vytvorili nový ekosystém pre inovácie v inteligentnej mobilite. Spoločne plánujú využiť svoje navzájom sa dopĺňajúce odborné znalosti na vývoj a predaj softvéru, ktorý by mal obohatiť udržateľnú ponuku mobility pre mestá, regióny, firmy i občanov. Vznik iniciatívy s názvom Software République oznámili vedúci predstavitelia spoločností Atos, Groupe Renault, Dassault Systemes, STMicroelectronics a Thales, ktorí zároveň predstavili aj prvé návrhy riešení.K výnimočnosti nových produktov a služieb prispejú riešenia z oblastí umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, konektivity, vstavanej elektroniky a technológie virtuálnych dvojčiat. Tento otvorený inovačný systém, založený piatimi lídrami automobilového priemyslu a technologického sektora, je pripravený privítať nových členov a nadviazať otvorenú spoluprácu.Mobilita sa mení a prináša nové príležitosti. Podľa analýzy Boston Consulting Group narastie globálny trh mobility do roku 2035 o 60 % a dosiahne hodnotu 11 biliónov eur. K rastu prispejú najmä technologické novinky - elektrické vozidlá, nové súčiastky, nové popredajné služby a iné služby s pridanou hodnotou - ktorých podiel vzrastie z 5 na 45 % globálneho trhu s mobilitou.Hlavní priemyselní hráči na iných kontinentoch sa prostredníctvom vylepšených integračných stratégií a so štátnou podporou už pripravujú na vývoj mnohých z týchto nových technológií. Podľa zakladajúcich členov Software République je preto dnes veľmi naliehavé, aby Francúzsko a Európa spoločne vybudovali udržateľný ekosystém, ktorého cieľom bude udržať ich suverenitu v tejto oblasti.Členovia iniciatívy identifikovali tri hlavné oblasti spolupráce pre spoločný vývoj a predaj inteligentných riešení mobility, ktoré umožnia implementáciu prispôsobenej a agilnej ponuky mobility:Partneri Software République diskutovali napríklad o týchto témach:Vývoj nových technológií a služieb, ktoré by umožnili automatické rozpoznanie elektrického vozidla, pripojeného ku kompatibilnému nabíjaciemu bodu a nabitie bez akejkoľvek ďalšej akcie používateľa.Na zjednodušenie prístupu k okamžitým a otvoreným informáciám o mobilite a simuláciu ich výmeny medzi mestami a regiónmi, aby bolo možné zaistiť:V rámci podpory inovácií sa Software République bude snažiť vytvoriť investičný fond na financovanie najsľubnejších startupov a inkubátor pre startupy v oblasti technológií inteligentnej mobility. V rámci neho by mali startupy mať prístup k spoločnému virtuálnemu vývojovému a experimentálnemu prostrediu a k mentoringu. Pri spustení ekosystému pre startupy a univerzity plánujú partneri Software République zorganizovať dátovú výzvu, ktorá by prispela k vývoju technológií pre mobilitu zajtrajška: elektrickú, prepojenú a autonómnu."Atos je hrdý na to, že je jedným zo zakladajúcich členov Software République. Ako tvorca technológií a integrátor komplexných riešení poskytneme tomuto jedinečnému ekosystému naše digitálne odborné znalosti pri znižovaní uhlíkovej stopy a naše inovatívne technológie v kľúčových oblastiach, ako sú umelá inteligencia, digitálna bezpečnosť, cloud, IoT alebo vysoko výkonná výpočtová technika. Táto iniciatíva spája silné stránky piatich popredných svetových hráčov v automobilovom a technologickom priemysle a sľubuje urýchlenie dekarbonizácie mobility.""Ide o uvažovanie, ktoré z hľadiska využitia ďaleko presahuje automobilový sektor - o mobilitu, ktorá ponúka prostredie pre prácu i rekreáciu, ktoré je súčasťou udržateľnej ekonomiky. Táto zážitková ekonomika ide ruka v ruke s celosvetovou renesanciou priemyslu: nová ekonomika mobility bude organizovaná do nových hodnotových sietí, založených na spolupráci na báze digitálnych platforiem. Software République je tak mnohoodborový a multidisciplinárny ekosystém, ktorého cieľom je urýchliť inovácie a rast hnacích síl zajtrajška. Na dosiahnutie tohto cieľa sa bude opierať o virtuálne prostredie na spoluprácu, ktoré poskytuje platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes a o skúsenosti s virtuálnymi dvojčatami. Bude ťažiť aj zo startupového akcelerátora 3DEXPERIENCE Lab.""V novom hodnotovom reťazci mobility sú palubné informačné systémy novou hnacou silou, na ktorú sa teraz sústredí všetok výskum a investície. Tejto technologickej výzve sme sa rozhodli čeliť spoločne a otvorene. Nebude existovať žiadne gravitačné centrum, hodnota každého bude znásobená všetkými ostatnými. Kombinovaná odbornosť v kyberbezpečnosti, mikroelektronike, energetike a správe dát nám umožní vyvinúť jedinečné, špičkové riešenia pre nízkouhlíkovú, zdieľanú a zodpovednú mobilitu, ktoré budú vytvorené v Európe.""Spoločnosť STMicroelectronics sa pripojila k Software République, aby priniesla svoje inovatívne polovodičové produkty a riešenia pre elektrifikáciu a digitalizáciu vozidiel a služieb mobility. Naše znalosti umožňujú pokračujúcu transformáciu smerom k efektívnejším riešeniam dopadu na životné prostredie v súlade s očakávaniami zúčastnených strán. Partnerstvo v srdci tohto projektu posilňuje prepojenia v rámci celého hodnotového reťazca, čo je kľúčový aspekt počas tejto fázy transformácie tohto odvetvia.""Software République prináša spoločný impulz, ktorý je nevyhnutný pre ekosystém mobility. Na základe osvedčených skúseností v oblasti digitálnej bezpečnosti vo veľmi náročných odvetviach ako sú doprava, bankovníctvo, obrana alebo letectvo, sa spoločnosť Thales podelí o svoje odborné znalosti v oblasti umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a konektivity, aby posilnila ochranu vozidiel, ich dát a osôb, zapojených do mobility."