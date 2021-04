Hlas nepodporí predĺženie núdzového stavu, vláda zakrýva svoju neschopnosť pripraviť pandemický zákon (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporia v parlamente predĺženie núdzového stavu. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši s tým, že na jeho predlžovanie nevidia v súčasnej situácii žiadny dôvod.Vláda podľa neho nepredložila občanom žiadne argumenty, prečo by mali byť naďalej obmedzované ich základné ľudské práva a je neprijateľné, aby sa takéto zásadné obmedzovanie považovali za samozrejmé.Dodal, že vláda potvrdzuje, že predlžovanie núdzového stavu je do veľkej miery motivované snahou zabrániť ľuďom, aby mohli jasne a verejne vyjadriť svoje politické postoje. Vláda v pondelok 26. apríla predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní. Jeho predĺženie musí ešte schváliť zákonodarný zbor.Riešenie ako nepredlžovať núdzový stav je podľa Rašiho jednoduché a aplikujú ho mnohé iné krajiny Európy. „Vláda nemá jediný argument ani výhovorku na to, prečo doteraz nepripravila takzvaný pandemický zákon, ktorý by upravoval fungovanie potrebnej infraštruktúry, najmä zdravotníctva či sociálnych vecí bez toho, aby obmedzovali ľudské práva a slobody na Slovensku. Buď je vláda neschopná a zákon pripraviť nevie alebo ho jednoducho pripraviť nechce,” podotkol Raši.