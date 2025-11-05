|
Streda 5.11.2025
Úvodná strana
|
05. novembra 2025
Vznikla iniciatíva Trnava +, chce ísť do komunálnych volieb s vlastným kandidátom na primátora
O hlasy voličov v Trnave sa bude v komunálnych voľbách v roku 2026 uchádzať aj nová občianska iniciatíva Trnava + (plus - poz.red.). Spojiť chce odborníkov, podnikateľov, študentov a aktívnych ľudí s cieľom ...
5.11.2025 (SITA.sk) - O hlasy voličov v Trnave sa bude v komunálnych voľbách v roku 2026 uchádzať aj nová občianska iniciatíva Trnava + (plus - poz.red.). Spojiť chce odborníkov, podnikateľov, študentov a aktívnych ľudí s cieľom posilniť spoluprácu pri rozvoji mesta. Do volieb pôjde s vlastným kandidátom na primátora, aj s maximálnym počtom kandidátov na poslancov.
„Trnava + je nezávislá občianska iniciatíva, ktorá spája ľudí, ktorí to s Trnavou myslia dobre," povedal na prvej tlačovej konferencii Patrik Ondrejech, spoluzakladateľ Trnava +, ktorý pracuje ako koordinátor v Krajskej inovačnej rozvojovej agentúre Trnavského samosprávneho kraja.
Iniciatíva zatiaľ kandidáta na post primátora nemá, chce si ho zvoliť a jeho meno oznámiť ešte do konca roka 2025. „Trnava + nie je proti niekomu. Vznikáme preto, aby Trnava bola mestom, ktoré spája. Chceme priniesť viac otvorenosti, dialógu a spolupráce," poznamenal Ondrejech. Ocenil aj prácu terajšieho vedenia mesta na čele s primátorom Petrom Bročkom.
„My vidíme všetky tie nové cyklotrasy, aj tie krásne verejné priestory, ktoré vznikajú. Naozaj sa Trnava za tých posledných 11 rokov posunula správnym smerom. Je však potrebné povedať, že niektoré veci sa dajú robiť lepšie," dodal, Vedenie mesta by malo podľa neho lepšie komunikovať a viac zapájať ľudí do procesov, aby cítili, že mestu na nich záleží.
Kľúčovou hodnotou pre Trnava + je podpora komunít, ďalšími sú spolupráca inštitúcií, pozitívna komunikácia a otvorenosť. Spájanie s akoukoľvek stranou predstavitelia Trnava Plus odmietajú, rovnako aj úvahy, že za jej vznikom stojí vedenie Trnavského samosprávneho kraja. Iniciatíva sa chce v krátkom čase zmeniť na občianske združenie, ambíciu stať sa politickou stranou nemá.
Záujem kandidovať na post primátora Trnavy vo voľbách v roku 2026 zatiaľ oznámil len podnikateľ a terajší mestský poslanec Branislav Baroš z hnutia Trnava pre každého. Trojnásobný primátor Peter Bročka sa k tomu, či bude alebo nebude kandidovať, zatiaľ jasne nevyjadril. Na rozdiel od minulosti však už pripúšťa svoj záujem o „veľkú“ politiku.
Zdroj: SITA.sk - Vznikla iniciatíva Trnava +, chce ísť do komunálnych volieb s vlastným kandidátom na primátora © SITA Všetky práva vyhradené.
