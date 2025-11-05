|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Pellegrini rokoval s Pavlom aj Babišom, témou bolo oživenie V4 aj potreba obnovy vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO
Tagy: bilaterálna návšteva česko-slovenské vzťahy Prezident Českej republiky Prezident Slovenskej republiky
Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prahe stretol s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom a s víťazom českých volieb
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prahe stretol s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom a s víťazom českých volieb Andrejom Babišom. Počas bilaterálneho rokovania s českým prezidentom sa zhodli na potrebe posilniť regionálnu a cezhraničnú spoluprácu medzi oboma krajinami.
Diskutovali aj o podpore mladej generácie a rozvoji akademických a vedeckých väzieb. Venovali sa tiež možnostiam oživenia dialógu v rámci Vyšehradskej štvorky a posilneniu Slavkovského formátu, ktorý bude pod slovenským predsedníctvom pokračovať stretnutím na jar budúceho roka v Bratislave.
„Teší ma, že rokovanie s prezidentom Petrom Pavlom potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol prezident na sociálnej sieti.
Predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal k volebnému víťazstvu. V spoločnej diskusii sa zamerali na posilňovanie politického dialógu a bilaterálnej spolupráce. Prezident vyzdvihol dôležitosť obnovenia úzkej spolupráce medzi slovenskou vládou a českou vládou. Verí, že po vymenovaní nového kabinetu bude zachovaná tradícia, podľa ktorej prvá zahraničná návšteva českého premiéra smeruje na Slovensko.
„Počas nášho rozhovoru som potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád. Stojíme pred spoločnými výzvami – energetická bezpečnosť, dekarbonizácia priemyslu, zelená a digitálna transformácia, obrana, jadrová energetika v EÚ vrátane diverzifikácie dodávok plynu a ropy," uviedol Pellegrini.
Zároveň dodal, že dobrým priestorom na spoločnú diskusiu je aj formát V4 a je rád, že zhodu nachádzajú v potrebe jej znovuoživenia. Zhodli sa tiež v potrebe koordinovať spoločné pozície v európskej agende.
Pellegrini sa zúčastnil na koncerte Štátnej filharmónie Košice, ktorý sa konal v Obecnom dome v Prahe pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky a tiež osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika.
„Pripomíname si výročie narodenia velikánov oboch našich krajín, vďaka ktorým dnes žijeme úspešný príbeh tu v Európe ako dva národy, ktoré väčšiu časť svojej novodobej minulosti zažívali spolu a dnes si každý žijeme svoj príbeh," uviedol prezident.
Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že v náročných a turbulentných časoch by Slováci a Česi mali držať spolu, navzájom si pomáhať a ťahať za jeden povraz všade tam, kde je to pre oba národy potrebné a vhodné. Podľa neho prichádza obdobie, keď o významných historických udalostiach prestávajú hovoriť tí, ktorí ich osobne zažili. Preto je nevyhnutné, aby odkaz česko-slovenskej spolupatričnosti prevzali mladšie generácie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s Pavlom aj Babišom, témou bolo oživenie V4 aj potreba obnovy vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Potvrdili posilňovanie vzťahov a spolupráce
Diskutovali aj o podpore mladej generácie a rozvoji akademických a vedeckých väzieb. Venovali sa tiež možnostiam oživenia dialógu v rámci Vyšehradskej štvorky a posilneniu Slavkovského formátu, ktorý bude pod slovenským predsedníctvom pokračovať stretnutím na jar budúceho roka v Bratislave.
„Teší ma, že rokovanie s prezidentom Petrom Pavlom potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol prezident na sociálnej sieti.
Pellegrini zablahoželal Babišovi k víťazstvu
Predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal k volebnému víťazstvu. V spoločnej diskusii sa zamerali na posilňovanie politického dialógu a bilaterálnej spolupráce. Prezident vyzdvihol dôležitosť obnovenia úzkej spolupráce medzi slovenskou vládou a českou vládou. Verí, že po vymenovaní nového kabinetu bude zachovaná tradícia, podľa ktorej prvá zahraničná návšteva českého premiéra smeruje na Slovensko.
„Počas nášho rozhovoru som potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád. Stojíme pred spoločnými výzvami – energetická bezpečnosť, dekarbonizácia priemyslu, zelená a digitálna transformácia, obrana, jadrová energetika v EÚ vrátane diverzifikácie dodávok plynu a ropy," uviedol Pellegrini.
Zároveň dodal, že dobrým priestorom na spoločnú diskusiu je aj formát V4 a je rád, že zhodu nachádzajú v potrebe jej znovuoživenia. Zhodli sa tiež v potrebe koordinovať spoločné pozície v európskej agende.
Súčasťou bol aj koncert Štátnej filharmónie Košice
Pellegrini sa zúčastnil na koncerte Štátnej filharmónie Košice, ktorý sa konal v Obecnom dome v Prahe pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky a tiež osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika.
„Pripomíname si výročie narodenia velikánov oboch našich krajín, vďaka ktorým dnes žijeme úspešný príbeh tu v Európe ako dva národy, ktoré väčšiu časť svojej novodobej minulosti zažívali spolu a dnes si každý žijeme svoj príbeh," uviedol prezident.
Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že v náročných a turbulentných časoch by Slováci a Česi mali držať spolu, navzájom si pomáhať a ťahať za jeden povraz všade tam, kde je to pre oba národy potrebné a vhodné. Podľa neho prichádza obdobie, keď o významných historických udalostiach prestávajú hovoriť tí, ktorí ich osobne zažili. Preto je nevyhnutné, aby odkaz česko-slovenskej spolupatričnosti prevzali mladšie generácie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s Pavlom aj Babišom, témou bolo oživenie V4 aj potreba obnovy vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bilaterálna návšteva česko-slovenské vzťahy Prezident Českej republiky Prezident Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy
Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy
<< predchádzajúci článok
Vznikla iniciatíva Trnava +, chce ísť do komunálnych volieb s vlastným kandidátom na primátora
Vznikla iniciatíva Trnava +, chce ísť do komunálnych volieb s vlastným kandidátom na primátora