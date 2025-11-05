Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
05. novembra 2025

Pellegrini rokoval s Pavlom aj Babišom, témou bolo oživenie V4 aj potreba obnovy vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO


Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prahe stretol s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom a s víťazom českých volieb



690b11cc0a706132789091 676x463 5.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prahe stretol s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom a s víťazom českých volieb Andrejom Babišom. Počas bilaterálneho rokovania s českým prezidentom sa zhodli na potrebe posilniť regionálnu a cezhraničnú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Potvrdili posilňovanie vzťahov a spolupráce


Diskutovali aj o podpore mladej generácie a rozvoji akademických a vedeckých väzieb. Venovali sa tiež možnostiam oživenia dialógu v rámci Vyšehradskej štvorky a posilneniu Slavkovského formátu, ktorý bude pod slovenským predsedníctvom pokračovať stretnutím na jar budúceho roka v Bratislave.

Teší ma, že rokovanie s prezidentom Petrom Pavlom potvrdilo obojstranný záujem o posilňovanie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi oboma národmi v regionálnej, cezhraničnej, akademickej i vedeckej rovine. Verím, že aj naďalej budeme hľadať nové impulzy pre rozvoj vzácnych slovensko-českých vzťahov,“ uviedol prezident na sociálnej sieti.


Pellegrini zablahoželal Babišovi k víťazstvu


Predsedovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal k volebnému víťazstvu. V spoločnej diskusii sa zamerali na posilňovanie politického dialógu a bilaterálnej spolupráce. Prezident vyzdvihol dôležitosť obnovenia úzkej spolupráce medzi slovenskou vládou a českou vládou. Verí, že po vymenovaní nového kabinetu bude zachovaná tradícia, podľa ktorej prvá zahraničná návšteva českého premiéra smeruje na Slovensko.

Počas nášho rozhovoru som potvrdil záujem Slovenska pokračovať vo formáte spoločných zasadnutí vlád. Stojíme pred spoločnými výzvami – energetická bezpečnosť, dekarbonizácia priemyslu, zelená a digitálna transformácia, obrana, jadrová energetika v EÚ vrátane diverzifikácie dodávok plynu a ropy," uviedol Pellegrini.

Zároveň dodal, že dobrým priestorom na spoločnú diskusiu je aj formát V4 a je rád, že zhodu nachádzajú v potrebe jej znovuoživenia. Zhodli sa tiež v potrebe koordinovať spoločné pozície v európskej agende.

Súčasťou bol aj koncert Štátnej filharmónie Košice


Pellegrini sa zúčastnil na koncerte Štátnej filharmónie Košice, ktorý sa konal v Obecnom dome v Prahe pri príležitosti 107. výročia vzniku Československej republiky a tiež osláv výročí narodenia bývalého československého prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka a slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika.

Pripomíname si výročie narodenia velikánov oboch našich krajín, vďaka ktorým dnes žijeme úspešný príbeh tu v Európe ako dva národy, ktoré väčšiu časť svojej novodobej minulosti zažívali spolu a dnes si každý žijeme svoj príbeh," uviedol prezident.

Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že v náročných a turbulentných časoch by Slováci a Česi mali držať spolu, navzájom si pomáhať a ťahať za jeden povraz všade tam, kde je to pre oba národy potrebné a vhodné. Podľa neho prichádza obdobie, keď o významných historických udalostiach prestávajú hovoriť tí, ktorí ich osobne zažili. Preto je nevyhnutné, aby odkaz česko-slovenskej spolupatričnosti prevzali mladšie generácie.

Zdroj: SITA.sk - Pellegrini rokoval s Pavlom aj Babišom, témou bolo oživenie V4 aj potreba obnovy vzájomnej spolupráce – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

