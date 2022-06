Vznikla prvá reklamná agentúra zameraná na cieľovú skupinu ľudí nad 50 rokov

8.6.2022 (Webnoviny.sk) -Generácia 50+, nazývaná aj strieborná, je na Slovensku početná a zároveň najbohatšia.2 milióny ľudí nad 50 rokov minie na svoju spotrebu 10 mld. € ročne. Zároveň vlastní 80% všetkých aktív. Napriek tomu, len 15% reklamných kampaní značiek je cielených na túto solventnú skupinu. Slovenská reklama ľudí po päťdesiatke prehliada, dalo by sa povedať, že až ignoruje. Reklamné agentúry sa častokrát špecializujú hlavne na mladých.Podobná situácia je v celom vyspelom svete. Strieborná ekonomika, definovaná ako tovary a služby pre ľudí nad 50 rokov, by mala v krajinách Európskej únie do roku 2025 dosiahnuť objem 5,7 bilióna €, čo je takmer tretina jej HDP. Napriek tomu, podľa mnohých zahraničných výskumov, sa ľudia nad 50 rokov cítia značkami (brandami) ignorovaní."Zakladáme plnoformátovú reklamnú agentúru pre cieľovú skupinu ľudí nad 50 rokov. Striebornej generácii rozumieme, vekový priemer kľúčových ľudí v našej agentúre Silwer je 52 rokov. Okrem toho sme od roku 2020 zrealizovali 10 vlastných marketingových výskumov, v ktorých sme oslovili viac ako 17 000 respondentov nad 50 rokov. Chceme dostať cieľovú skupinu 50+ na hlavný "stage" slovenskej reklamy.Budeme pomáhať odvážnym značkám pri efektívnom oslovovaní najbonitnejšej cieľovej skupiny u nás. Popri tom chceme bojovať aj proti mýtom a predsudkom voči staršej generácii, otvárať "antiaging" témy vo verejnom priestore a hovoriť o názoroch po päťdesiatke. Budujeme preto agentúrnu "Radu starších", poradný orgán seniorných expertov z rôznych oblastí a spolu s nimi chceme byť hlasom našej generácie. Trend vzniku špecializovaných agentúr pre "silver" generáciu pozorujeme v okolitom svete už niekoľko rokov a sami sme tak trošku prekvapení, že u nás sme prví".Informačný servis