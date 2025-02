Vzťahy s Českom sú podľa Blanára na vysokej úrovni, zrušené medzivládne rokovania považuje za „zanedbateľnú vec“ – VIDEO

Pravidelné stretnutia

Stretnutie s Lavrovom neľutuje

18.2.2025 (SITA.sk) - Vzťahy Českou republikou sú na vysokej úrovni a zrušené medzivládne rokovania s našimi susedmi sú "absolútne zanedbateľná vec", ktorá sa v našich vzájomných vzťahoch až príliš zdôrazňuje. Povedal to v utorok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) v Prahe, kde sa stretol so šéfom českej diplomacie Janom Lipavským "Medzivládne rokovania sú len nejakou nadstavbou k bilaterálnym vzťahom. Ja môžem povedať, že na všetkých úrovniach – ministerských, ale aj prezidentských – je absolútne čulá výmena vzájomných návštev," podčiarkol Blanár.Ako konkretizoval, za minulý rok navštívilo Českú republiku deväť ministrov slovenskej vlády a päť ministrov českej vlády zas navštívilo Slovensko. Po Blanárovi sa chystá k našim susedom minister zdravotníctva Kamil Šaško Prezidenti SR a ČR sa stretávajú na pravidelnej báze, či už to bolo v rámci stretnutia V4 , na okraj Valného zhromaždenia OSN , v Paríži na konferencii o umelej inteligencii či na mníchovskej bezpečnostnej konferencii.Blanár tiež víta iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho upokojiť spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom mediálne prestrelky, ktoré sú podľa šéfa slovenskej diplomacie "nie úplne vhodné".S Českom sa podľa Blanára zhodneme na 95 percentách zahraničnej politiky a rozdielny pohľad máme len na to, ako dospieť k mieru na Ukrajine a na riešenie našej energetickej bezpečnosti. Svoje stretnutie s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom , ktoré spustilo vlnu nevôle na strane Českej republiky, spätne neľutuje a neurobil by nič inak."Všetko to, čo sme robili, sme robili v záujme suverénnych postojov a obhajoby našich národnoštátnych záujmov, pretože ak máme energetické zdroje z Ruskej federácie, ktoré postupne chceme diverzifikovať, tak je potrebné, aby sme s našimi partnermi na ruskej strane komunikovali," povedal Blanár.