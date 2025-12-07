Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

07. decembra 2025

Vzťahy v patchworkových rodinách sú komplikované, deti nemusia prijať nevlastného rodiča a napätie vzniká aj medzi súrodencami


Patchworkové rodiny bývajú komplikované, do nových rodinných vzťahov treba vstupovať pomaly, opatrne a postupne. Muž, žena a deti z predchádzajúcich vzťahov, to sú rodiny, ktoré sa označujú ako ...



rodina 676x415 7.12.2025 (SITA.sk) - Patchworkové rodiny bývajú komplikované, do nových rodinných vzťahov treba vstupovať pomaly, opatrne a postupne. Muž, žena a deti z predchádzajúcich vzťahov, to sú rodiny, ktoré sa označujú ako „patchworkové". Ako spresnila hovorkyňa poisťovne UNIQA Beata Lipšicová, tento názov je inšpirovaný názvom techniky šitia, pri ktorej sa spájajú kúsky rôznych látok do jedného celku.


Priblížila, s čím tieto rodiny zápasia a čo im môže pomôcť nájsť stabilitu. Prieskum UNIQA ukázal, že patchworkové rodiny tvoria približne 6 percent slovenských domácností, pričom zväčša ide o pár s deťmi z viacerých vzťahov, ktoré majú často v striedavej starostlivosti. Výsledky prieskumu súčasne ukázali, že 17 percent Slovákov žijúcich v patchworkových rodinách má pocit, že zlyháva.

Súbor pravidiel


Psychologička Ligy za duševné zdravie Kornélia Ďuríková vysvetlila, že takéto rodiny fungujú na základe viacerých súborov pravidiel, čo býva veľmi zložité.

„Deti prichádzajú s pravidlami od svojich biologických rodičov, ktorí môžu mať svoje nové rodiny – a tie majú ďalšie pravidlá. Dieťa však potrebuje stabilitu, istotu a predvídateľnosť. Patchworkové rodiny sú ako chobotnica – zasahujú do viacerých sfér a prinášajú priveľa podnetov a zmien. Atmosféra je nepredvídateľná, pretože v rodine je priveľa premenných,“ vysvetlila Ďuríková s tým, že deti si musia zvykať na nových súrodencov, ktorí tiež môžu mať svoje ťažkosti. Podľa psychologičky je to obrovská výzva, rodičia tak potom môžu mať pocit, že zlyhávajú.

Stabilita a bezpečné útočisko


Prieskum UNIQA tiež ukázal, že patchworkové rodiny podnikajú s deťmi mnohé aktivity, súčasne je však u nich náročné nájsť stabilitu a bezpečné útočisko.

Podľa psychologičky tieto rodiny vynakladajú veľa času a energie, aby vzťahy fungovali. Poukázala však na mnohé rozdiely, pre ktoré je náročné napríklad zladiť záujmy malých a veľkých detí. Upozornila, že deti vôbec nemusia nevlastného rodiča prijať, a napätie môže vznikať aj medzi nevlastnými súrodencami. „Ak už je situácia napätá, je možno aj lepšie ísť spolu niekam na neutrálnu pôdu,“ dodala Ďuríková.

Komplikovaná situácia


Z prieskumu tiež vyplynulo, že takéto rodiny sa častejšie rozprávajú o peniazoch a majetku, pričom ich členovia menej očakávajú pomoc od rodiny v prípade nemohúcnosti v starobe. Prieskum ukázal, že až 70 percent týchto rodín sa nevie postarať o svojich nemohúcich blízkych doma.

Psychologička podotkla, že patchworkovým rodinám skrátka nezostáva ani čas, ani energia na starostlivosť o nemohúcich členov rodiny. Sú tak v komplikovanej situácii ako z emocionálneho, tak aj ekonomického pohľadu, a sú vyčerpaní zo vzťahov a vecí, ktoré musia riešiť.

„Je to nešťastné, práve vo veľkých rodinách je totiž dosť ľudí, ktorí by sa mohli o bezvládneho človeka starať. Patchworkové rodiny sú však doslova zahltené obrovským množstvom iných problémov,“ podotkla psychologička.

Ako sa ďalej ukázalo, štyri z desiatich patchworkových rodín nemajú žiadne úspory, čo rovnako neprispieva k stabilite takýchto rodín. „Musia riešiť súčasného partnera, bývalého partnera, svoje deti, partnerove deti... Okrem toho je to finančne náročné a spôsobuje to veľký stres. Mnohí sa nerozišli v dobrom, nemajú vysporiadané majetkové pomery, bývalý partner môže mať finančné problémy – to všetko vytvára napätie,“ doplnila Ďuríková.

Generálny riaditeľ UNIQA Rastislav Havran zdôraznil, že tieto rodiny vznikajú ako prirodzená reakcia na meniace sa životné situácie a vyššiu rozvodovosť. Podľa neho je dôležité, aby rodiny, ktoré čelia napätiu a neistote, mohli získať dostupnú vzájomnú, odbornú a finančnú podporu.

Vážne problémy


Vážnym problémom pre tieto rodiny je aj nestabilné bývanie. Túto nestabilitu rieši 11 percent z nich. 68 percent patchworkových rodín si súčasne nevie predstaviť, že by sa presťahovali. Psychologička spresnila, že mnohé z týchto rodín nemajú peniaze na to, aby si mohli dopriať nové spoločné bývanie.

„Zaujímavý však môže byť aj fakt, že v celej tej neistote môže byť strecha nad hlavou, nech je akákoľvek, ten jediný pevný bod, a nechcú sa odtiaľ posunúť ďalej. Okrem toho, pri striedavej starostlivosti nie je jednoduché zmeniť bydlisko, prinieslo by to možno ďalšie problémy,“ doplnila psychologička. Zdôraznila, že deti potrebujú podporu aby zvládli situáciu, keďže sa musia prispôsobovať novým vzťahom a členom rodiny.

„Často sa presúvajú ,s kufríkom' z rodiny do rodiny. To im prináša do života veľa neistoty. Každá takáto veľká zmena však potrebuje čas. Do takýchto nových rodinných vzťahov treba preto vstupovať pomaly, opatrne, postupne. Dať si na všetko dostatočne dlhé obdobie, nehrnúť sa hneď napríklad do spoločného bývania. Treba si každú fázu vzťahu zažiť, odžiť a dostatočne vyskúšať,“ uzavrela Ďuríková


Zdroj: SITA.sk - Vzťahy v patchworkových rodinách sú komplikované, deti nemusia prijať nevlastného rodiča a napätie vzniká aj medzi súrodencami © SITA Všetky práva vyhradené.

