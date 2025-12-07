Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ambróz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

07. decembra 2025

Požiar v nočnom klube v Indii zabil 25 ľudí vrátane turistov



Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom štáte Góa, zabil 25 ľudí. Uviedli to v nedeľu miestne úrady. Hlavný minister tohto indického štátu Pramod Sawant novinárom povedal, že medzi obeťami sú ...



Zdieľať
india_goa_nightclub_fire_80197 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) - Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom štáte Góa, zabil 25 ľudí. Uviedli to v nedeľu miestne úrady. Hlavný minister tohto indického štátu Pramod Sawant novinárom povedal, že medzi obeťami sú „traja až štyria“ turisti, ale nezverejnil ich štátnu príslušnosť.


Premiér Indie Naréndra Módí vo vyhlásení uviedol, že úmrtia sú „hlboko zarmucujúce“.

Štát Góa, ktorý bol portugalskou kolóniou na pobreží Arabského mora, láka každý rok milióny turistov svojimi piesočnatými plážami a nočným životom.



Zdroj: SITA.sk - Požiar v nočnom klube v Indii zabil 25 ľudí vrátane turistov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vzťahy v patchworkových rodinách sú komplikované, deti nemusia prijať nevlastného rodiča a napätie vzniká aj medzi súrodencami
<< predchádzajúci článok
Detské ihrisko na Kamzíku čaká vylepšenie, plánuje sa aj výsadba nových stromov – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 