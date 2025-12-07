|
Nedeľa 7.12.2025
Meniny má Ambróz
|Denník - Správy
07. decembra 2025
Požiar v nočnom klube v Indii zabil 25 ľudí vrátane turistov
Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom štáte Góa, zabil 25 ľudí. Uviedli to v nedeľu miestne úrady. Hlavný minister tohto indického štátu Pramod Sawant novinárom povedal, že medzi obeťami sú ...
7.12.2025 (SITA.sk) - Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom štáte Góa, zabil 25 ľudí. Uviedli to v nedeľu miestne úrady. Hlavný minister tohto indického štátu Pramod Sawant novinárom povedal, že medzi obeťami sú „traja až štyria“ turisti, ale nezverejnil ich štátnu príslušnosť.
Premiér Indie Naréndra Módí vo vyhlásení uviedol, že úmrtia sú „hlboko zarmucujúce“.
Štát Góa, ktorý bol portugalskou kolóniou na pobreží Arabského mora, láka každý rok milióny turistov svojimi piesočnatými plážami a nočným životom.
