WADA odobrala licenciu moskovskému antidopingovému laboratóriu, pracovníci manipulovali s údajmi

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) laboratóriu v ruskej Moskve odobrala licenciu na testovanie vzoriek športovcov.Ide o ďalší zvrat v dlhotrvajúcej ságe dopingu v ruskom športe. Výkonný výbor WADA odobral Rusom licenciu a zdôvodnil to "manipuláciou údajov pracovníkmi laboratória", ktoré WADA dostala ešte v roku 2019.WADA chcela tieto údaje použiť pri prešetrovaní prípadov z minulosti, no po ich analýze jej pracovníci zhodnotili, že od Rusov v mnohých prípadoch dostali účelovo upravené dáta. Ruské úrady také konanie kategoricky popreli.Moskovčania v antidopingovom laboratóriu nemohli analyzovať nové vzorky od januára 2020, Športový arbitrážny súd (CAS) však neskôr úplný zákaz zrušil. Náznaky, že v Rusku sa vedome a systematicky kryl doping manipuláciou so vzorkami, boli už od roku 2015, no od mája 2016 ruská strana mohla v obmedzenom meradle pokračovať v testovaní a analýze.