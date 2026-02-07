Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

07. februára 2026

WADA vyšetruje, či skokani na lyžiach využívajú trik s kyselinou hyalurónovou na zväčšenie penisu


Tagy: Doping Skoky na lyžiach Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026 Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola ...



milan_cortina_olympics_ski_jumping_05395 676x450 7.2.2026 (SITA.sk) -

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026



Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola poverená mimoriadnym vyšetrovaním na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Ako referuje web The Guardian, výskumníci WADA vyšetrujú, či si skokani na lyžiach injekčne pichali kyselinu hyalurónovú do penisu, aby získali konkurenčnú výhodu.

Obvinenia ako prvý vzniesol nemecký denník Bild, ktorý tvrdil, že niektorí športovci si injekčne aplikovali kyselinu hyalurónovú do penisu, aby im lepšie sedel v neoprene. "Kyselina hyalurónová môže dočasne spôsobiť, že penis bude hrubší ako zvyčajne," povedal urológ Eric Chung v rozhovore pre denník The Guardian.

Skok dlhší o takmer šesť metrov


Skokani na lyžiach si nechávajú ušiť obleky na mieru, vrátane výšky rozkroku. Tá sa určuje pomocou skenera tela schváleného Medzinárodnou lyžiarskou a snoubordovou federáciou (FIS) za prítomnosti lekára.

Celková veľkosť obleku môže ovplyvniť vztlak, ktorý skokan dostane, a tým aj dĺžku jeho skokov. Výskum ukázal, že zväčšenie obvodu obleku o dva centimetre znižuje odpor vzduchu o štyri percentá a zvyšuje vztlak o päť percent. Zmena obleku o dva centimetre by znamenala priemerný skok dlhší o 5,8 metra.

Urológ varuje pred rizikami


Nafúknutím penisu môže športovec získať povolenie mať väčší neoprénový oblek, než by inak dostal. Zatiaľ čo WADA vyšetruje pravdivosť tvrdení, urológ Chung varuje pred kopírovaním tohto triku ako domáceho lieku a tvrdí, že to so sebou nesie značné riziká.


„Zlá technika injekčného podávania alebo nesprávne dávkovanie môže spôsobiť deformáciu a sexuálnu dysfunkciu. V najhoršom prípade to môže viesť k nekróze a strate penisu,“ tvrdí Chung.


Zdroj: SITA.sk - WADA vyšetruje, či skokani na lyžiach využívajú trik s kyselinou hyalurónovou na zväčšenie penisu © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Osloboďte hory! Tisíce ľudí v Miláne protestovali proti zimným olympijským hrám

