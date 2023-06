Wagnerova skupina nechcela zvrhnúť vládu, pochod žoldnierov na Moskvu bol podľa Prigožina iba protestom

Prešli stovky kilometrov

Pomocná ruka Lukašenka

Prigožin opäť skritizoval armádu

Súhlasil s odchodom do Bieloruska

26.6.2023 (SITA.sk) - Členovia ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny netiahli na Moskvu, aby zvrhli ruské vedenie.V 11-minútovom videoodkaze sa tak vyjadril ich šéf Jevgenij Prigožin , pričom dal jasne najavo, že keď vyhlásil, že jeho jednotky budú pochodovať na Moskvu, nemal na mysli Vladimira Putina . Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Cieľom pochodu bolo zabrániť zničeniu Wagnerovej skupiny a vyvodiť zodpovednosť voči predstaviteľom, ktorí sa svojím neprofesionálnym konaním dopustili obrovského množstva chýb,“ vysvetlil Prigožin a dodal, že skupina ľutuje, že „museli zasiahnuť ruské letectvo“.Otočili sa podľa neho preto, „aby sa vyhli preliatiu krvi ruských vojakov“. „Boli sme na pochode, aby sme demonštrovali náš protest, nie aby sme zvrhli vládu,“ skonštatoval.Práve tieto dva faktory podľa neho zohrali úlohu pri jeho rozhodnutí zastaviť pochod na Moskvu a obrátiť sa, uvádza spravodajský portál CNN.„Za noc sme prešli 780 kilometrov. Do Moskvy zostávalo dvesto kilometrov," opísal Prigožin vo zvukovej správe, i keď nie sú dôkazy o tom, že by sa jeho wagnerovci dostali až tak blízko k ruskému hlavnému mestu.„Ani jeden vojak na zemi nebol zabitý,“ zdôraznil a dodal, že im je ľúto, že museli strieľať na lietadlá a vrtuľníky, ale tieto stroje podľa neho „zhadzovali bomby a uskutočňovali raketové útoky“.Pochod sa podľa neho zastavil, keď oddiel „vykonal prieskum oblasti a bolo zrejmé, že v tej chvíli bude preliatej veľa krvi. Mali sme pocit, že to, čo sme sa chystali urobiť, sme dostatočne demonštrovali“.Vtedy im podľa Prigožina podal pomocnú ruku bieloruský prezident Alexander Lukašenko V súvislosti s podmienkami dohody, ktorú údajne sprostredkoval Lukašenko, sa šéf wagnerovcov vyjadril, že skupina bola „kategoricky proti rozhodnutiu ukončiť fungovanie wagnerovcov k 1. júlu 2023 a začleniť ich pod ministerstvo obrany“.Velitelia podľa neho odmietli akceptovať požiadavku na podpis zmlúv s ruským ministerstvom obrany. A na oplátku vraj približne 30 jeho mužov „zabili ruské útoky“, cituje BBC Prigožina s tým, že nebolo možné jeho tvrdenia overiť.Lukašenko im však podal pomocnú ruku a ponúkol, že nájde spôsob, ako by mohli legálne pokračovať vo svojej činnosti.Prigožin bol vo svojom najnovšom vyhlásení opäť veľmi kritický voči ruským bezpečnostným silám.Uviedol, že jeho sobotňajší pochod na Moskvu odhalil „najvážnejšie bezpečnostné problémy v celej krajine“, pričom tvrdil, že jeho jednotkám sa podarilo zablokovať „všetky“ ruské vojenské jednotky a letiská na ich ceste.Jeho žoldnierska skupina vraj mala podporu v mestách, ktorými počas svojej krátkej vzbury prešla. Dodal tiež, že ak by prvý útok v rámci invázie na Ukrajinu uskutočnili sily, ako sú wagnerovci, „špeciálna vojenská operácia na Ukrajine“ by sa skončila oveľa skôr.Prigožin vo videu, ktoré zverejnil prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram, neprezradil, kde sa nachádza. Uvádza sa však, že v rámci dohody súhlasil s odchodom do Bieloruska.