Pre wagnerovcov už údajne budujú v Bielorusku tábor, má stáť dvesto kilometrov od hraníc s Ukrajinou

Tábor pre osemtisíc ľudí

Rodiny potvrdili informáciu

26.6.2023 (SITA.sk) - V Bielorusku začali s výstavbou tábora pre bojovníkov ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny po dohode s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom , ktorý rokoval so šéfom wagnerovcov Jevgenijom Prigožinom Uviedol to web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruský nezávislý portál Verstka.Podľa tohto média prvý tábor pre osemtisíc ľudí budujú v Mahiľovskej oblasti 200 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.Zdroj portálu Verstka povedal, že pracovníci dostali za úlohu postaviť tábor na ploche 24-tisíc metrov štvorcových veľmi rýchlo. „Úlohou je postaviť tábor do zajtra do obeda,“ povedal zdroj.Rodiny bojovníkov z Wagnerovej skupiny potvrdili informáciu, že žoldnierov pošlú do Bieloruska. Jeden z príbuzných uviedol, že jednotky wagnerovcov, ktoré zostali v Rostove nad Donom, posielajú do Bieloruska.Ďalšia z príbuzných uviedla, že jej manžel, ktorý bol v sobotu v Rostove nad Donom, ju informoval o „pravdepodobnom“ odchode do Bieloruska, ale opäť ju nekontaktoval.