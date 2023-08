Wagnerovcov už zrejme nefinancuje Rusko, podniklo aj kroky proti Prigožinovým obchodným záujmom

13.8.2023 (SITA.sk) - Existuje realistická možnosť, že Rusko už nefinancuje aktivity žoldnierskej Wagnerovej skupiny . Konštatuje to britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej správe o vojne na Ukrajine, o ktorej informuje denník The Guardian.Ruský štát podľa neho po krátkej júnovej vzbure wagnerovcov tiež podnikol kroky proti ďalším obchodným záujmom ich majiteľa Jevgenija Prigožina. „Ak ruský štát už neplatí wagnerovcov, druhým najpravdepodobnejším platcom sú bieloruské úrady,“ tvrdí Londýn a dodáva, že by to však znamenalo značné a nevítané čerpanie skromných bieloruských zdrojov.Wagnerova skupina podľa ministerstva smeruje k znižovaniu stavov a rekonfigurácii, aby ušetrila na mzdových nákladoch v čase finančného tlaku.