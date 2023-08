Rheinmetall dodá Ukrajine prieskumný systém Luna NG, ide o novú generáciu dronov

13.8.2023 (SITA.sk) - Nemecká zbrojárska firma Rheinmetall do konca roka 2023 dodá ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotný letecký prieskumný systémInformuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemecké noviny Bild am Sonntag.Systém Luna NG pozostáva z pozemnej riadiacej stanice s niekoľkými dronmi, štartovacím katapultom a vojenskými nákladnými autami, uvádzajú noviny. Je to nová generácia dronov, ktorých iné modely už Nemecko Ukrajine poskytlo.Luna NG môže byť použitý nielen ako prieskumný systém, ale je tiež schopný poskytovať LTE sieť, zachytávať alebo rušiť komunikáciu. Podľa webstránky Rheinmetallu má dĺžku letu viac ako 12 hodín a dosah prenosu dát viac ako 100 km. Dron poskytuje pokrytie viac ako 30-tisíc kilometrov štvorcových.