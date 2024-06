Wales plánuje v Trnave odčiniť bezgólovú remízu proti Gibraltáru, slovenskí reprezentanti budú podľa Calzonu pripravení

Len sedem tímov je horších

Wales je fyzický súper

9.6.2024 (SITA.sk) - Súperom slovenských reprezentantov v poslednom prípravnom zápase pred odchodom na majstrovstvá Európy vo futbale bude v nedeľu večer od 20.45 h v Trnave Wales.A práve hrdí ostrovania sa pred pár dňami postarali o senzáciu a negatívne titulky médií na ich úkor, keďže v predchádzajúcom prípravnom súboji iba remizovali v portugalskom Fare s Gibraltárom 0:0. Denník Šport pripomína, že na rovnakom mieste uhrali s futbalovým „trpaslíkom" Gibraltárom bezgólovú remízu aj Slováci. Bolo to pred necelými jedenástimi rokmi.„Proti profíkom z Walesu hrali štyria colní úradníci, dvaja policajti, vodič nákladného auta a jeden IT zamestnanec,“ napísal anglický denník Daily Mirror.Gibraltár je 203. v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) . Najlepšie na tom bol v októbri 2018, keď sa nachádzal na 190. priečke. Len sedem tímov na svete je teraz v renkingu horších ako krajinka z južného cípu Pyrenejského polostrova.„Som fanúšik aj tréner a som sklamaný," uviedol kormidelník Walesanov Rob Page a ešte dodal: „Sme naozaj všetci sklamaní a proti Slovensku sa chceme predviesť lepším výkonom. Sústredíme sa na to, aby sme tím pripravili na september a vyhrali zápasy Ligy národov."Tréner Slovákov Francesco Calzona o Walesanoch povedal: „Je to fyzický súper, ktorý dokáže hrať vo veľkej intenzite. Čaká nás ťažký zápas, na ktorý sa zodpovedne pripravíme.“Wales pod vedením Pagea síce postúpil na MS 2022 do Kataru, ale následne neuspel v kvalifikácii o postup na ME 2024. Ostrovania prehrali v play-off vo finále svojej vetvy s Poliakmi po penaltovom rozstrele.„Problém, ktorý vidia fanúšikovia i médiá, je v inom. Národný tím mal lepšie zvládnuť skupinu. Ale aj v nej boli veľké vrcholy a pády. Medailistov z posledných dvoch šampionátov, Chorvátsko, hráči Walesu po nadšenom výkone zdolali v Cardiffe 2:1 a neprehrali ani na chorvátskej pôde, keď v Splite remizovali 1:1. Ale potom príde do Cardiffu Arménsko a dosiahne jedno len z dvoch víťazstiev v kvalifikácii 4:2," napísal Šport.