Účasť na ME vo futbale je odmenená sumou viac než deväť miliónov eur, nezdolaný šampión získa prémiu až 28 miliónov eur

Garantovaných viac než deväť miliónov eur

Celková suma odmien presiahla 330 miliónov eur

9.6.2024 (SITA.sk) - Nadchádzajúce majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku (14. 6. - 14. 7.) sú skvelý zárobkový podnik pre najlepších hráčov starého kontinentu a najmä krajiny, ktoré reprezentujú. Európska futbalová únia (UEFA) garantuje každému z 24 účastníkov vrátane Slovenska sumu 9,25 milióna eur. Táto suma sa zväčša delí vopred stanoveným pomerom medzi členov reprezentačného tímu a národný futbalový zväz.Poľský web Przeglad Sportowy ďalej informuje, že každý víťazný zápas v skupinovej fáze je ocenený sumou 1 milión eur, čiže po skončení súbojov v skupinách budú mať tímy bez prehry garantovaných viac než 12 miliónov eur.Vyraďovacia fáza je finančne ešte oveľa lukratívnejšia. Osemfinále je odmenené sumou 1,5 milióna eur, štvrťfinále garantuje 2,5 milióna a semifinále 4 milióny. Dva najlepšie tímy tohtoročného európskeho šampionátu, čiže finalisti, môžu rátať s obrovskou finančnou injekciou.Majster Európy si odnesie 8 miliónov eur a zdolaný finalista dostane prémiu 5 miliónov eur. Z uvedeného vyplýva, že mužstvo, ktoré na ME 2024 neprehrá ani jeden zápas, čiže dosiahne sedem víťazstiev (3x základná skupina, osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále), získa až 28,25 milióna eur. Celková suma odmien v súvislosti s ME 2024 je 331 milióna eur.Na európskych majstrovstvách sa slovenskí futbalisti predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi budú postupne Belgičania (pondelok 17. júna so začiatkom o 18.00 h vo Frankfurte nad Mohanom), Ukrajinci (piatok 21. júna o 15.00 h v Kolíne nad Rýnom) a Rumuni (streda 26. júna o 18.00 h vo Frankfurte nad Mohanom).