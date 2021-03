Walter Gretzky urobil svojmu synovi pri dome klzisko, aby sa z neho neskôr stal „The Great One“

Amatérsky hokejista

Prvorodený syn Wayne

Olympijská pochodeň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Walter Gretzky, otec hokejového velikána Waynea Gretzkeho , zomrel vo veku 82 rokov. Legendárny hokejista vo štvrtok večer na sociálnej sieti uviedol, že jeho otec v posledných rokoch bojoval s Parkinsonovou chorobou a ďalšími zdravotnými problémami."S hlbokým zármutkom sa spolu s manželkou Janet chceme podeliť so smutnou správou o odchode môjho otca," napísal Wayne Gretzky.Podľa Gretzkého jeho otec v posledných rokoch statočne bojoval s Parkinsonovou chorobou, ale nikdy sa nenechal zdeptať. Zostalo po ňom mnoho vnúčat a pravnúčat."Pre mňa bol otec dôvod, prečo som sa zamiloval do hokeja. Inšpiroval ma, aby som bol najlepším, akým sa dá byť, a to nielen v hokeji, ale aj v osobnom živote," doplnil držiteľ mnohých hokejových rekordov s prezývkou "The Great One".Walter Gretzky bol synom prisťahovalcov - poľskej matky a ruského otca - ktorý v roku 1932 založil zeleninovú farmu v meste Canning v kanadskom štáte Ontário, kúpenú za 600 dolárov.Hrával juniorský aj seniorský hokej, zvykol však hovorievať, že nebol dosť dobrý na to, aby pôsobil ako profesionál.So svojou budúcou manželkou Phyllis sa spoznali pri istej slávnosti konanej na ich rodinnej farme, ked ona mala 15 rokov. Vzali sa o tri roky neskôr.Syn Wayne sa im narodil ako prvorodený v roku 1961, ďalej nasledovali Kim, Keith, Glen a Brent. Okrem Waynea aj Keith a Brent sa venovali hokeju na profiúrovni.Keď mal Wayne Gretzky štyri roky, jeho otec zmenil záhradu ich domu v Brantforde na klzisko, ktoré mladý Wayne nazval "The Wally Coliseum.""Walter sa rozhodol urobiť pre syna vlastné klzisko pri dome najmä preto, aby s ním nemusel vo veľkom mraze postávať pri cudzích ľadových plochách, alebo posedávať v aute so zapnutým motorom, aby sa aspoň trochu zahriali, kým Wayne korčuľoval a korčuľoval," napísal denník Los Angeles Times.Syn Wayne sa neskôr stal superhviezdou svetového hokeja a na 25. výročie svadby kúpil svojmu otcovi modrý Cadillac.V roku 2010 niesol Walter Gretzky v posledný deň olympijskej štafety pochodeň pred začiatkom úvodného ceremoniálu na zimných olympijských hrách vo Vancouveri.Jeho syn Wayne tam slávnostne zapálil olympijský oheň a Kanada sa stala víťazom hokejového turnaja mužov. Aj vďaka dramatickému víťazstvu 3:2 v semifinále nad Slovenskom.