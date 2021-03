Trať v Jasnej je pripravená tak dobre ako v Kitzbüheli, jej dĺžku konzultovali aj s koučom Vlhovej

Pochvala od inšpektorov FIS

Štart zostáva na Lukovej

Chýbajú tisícky lyžiarov

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Víkendový Svetový pohár alpských lyžiarok v Jasnej možno bude mať problém s počasím (z toho dôvodu sa napokon pôjde v sobotu slalom a až v nedeľu obrovský slalom), ale rozhodne nie s traťou.Partia skúsených harcovníkov pod vedením veliteľa tratí Maroša Kupča pripravila pre Petru Vlhovú aj ostatné členky svetovej špičky v slalome a obrovskom slalome kopec tak, aby bol čo najbezpečnejší a zároveň atraktívny z pretekárskeho hľadiska."Máme partiu pokope 20 rokov. Títo ľudia už pripravovali Svetový pohár okrem Jasnej aj v Záhrebe či Špindlerovom Mlyne. Sú to srdciari, ktorí to nerobia pre peniaze alebo prestíž, ale z lásky k lyžovaniu. Ak by sme to nerobili pre radosť, ani to nerobíme... Takto v štyroch partiách nám príprava zjazdovky trvala desať hodín. Samozrejme, tomu predchádzala dlhá príprava s mašinami," uviedol Maroš Kupčo v rozhovore na webe Svetového pohára v Jasnej.Na pochvalu, že inšpektori Medzinárodnej lyžiarskej federáeie (FIS) videli predtým rovnako kvalitne pripravenú zjazdovku iba na najväčších mužských pretekoch SP v rakúskom Kitzbüheli, M. Kupčo zareagoval: "Neviem, či sa ten Rakúšan nechcel len zalíškať, ale myslím si, že to naozaj máme na takej úrovni."V porovnaní s rokom 2016 a vtedajšími pretekmi SP žien v Jasnej budú teraz na trati drobné zmeny."Štart sa nemení, zostáva na Lukovej. Dvesto metrov po štarte nasleduje prvá terénna vlna, ktorá by mala zatraktívniť trať. Druhá vlna je medzi prípadným náhradným štartom a štartom slalomu. Obe sú profilované tak, že nie sú vo vrstevnici, ale sú umiestnené na šikmo. Čo sa týka cieľového priestoru, bude takmer v ideálnej rovine. Bude bezpečnejší aj lepší pre pretekárky na ukončenie ich jazdy," vysvetlil Maroš Kupčo.V odpovedi na otázku, ako by mohla Petra Vlhová profitovať z domáceho prostredia, sa pousmial."Trate slalomu aj obráku sme sa snažili urobiť čo najdlhšie. To by malo vyhovovať aj Petre Vlhovej. Dĺžku sme konzultovali aj s jej trénerom Liviom Magonim ," doplnil Kupčo.Zároveň priznal, že súčasná pandémia koronavírusu a rešktrikčné opatrenia z nej plynúce staviteľom trate pre Svetový pohár skôr uškodili ako pomohli. Chýbajúce tisícky rekreačných lyžiarov by za normálnych okolností vypreparovali pretekový kopec."Ak by bol kopec v záťaži, pravidelne by sa frézoval a každý deň by po ňom prešlo osem-desaťtisíc lyžiarov. Vypreparoval by sa v podstate sám. Ľudia by ho sami zhutnili. Pre nás nebolo ideálne, že na ňom nik nelyžoval. Avšak nesťažujeme sa. Museli sme sa s tým vyrovnať a vytvoriť aj bez nich čo najlepšie podmienky pre preteky," dodal Kupčo.Sobotňajší slalom aj nedeľňajší obrovský slalom žien v Jasnej majú oficiálne stanovené rovnaké začiatky. Prvé kolá odštartujú o 9.30 h a druhé o 12.30 h. Ak to počasie dovolí.