Washington plánuje údery v Iraku a Sýrii, reaguje na zabitie vojakov v Jordánsku

1.2.2024 (SITA.sk) - Washington schválil sériu úderov na ciele v Iraku a Sýrii, medzi ktoré patria aj iránske zariadenia a personál. Pre CBS News to potvrdili nemenovaní americkí predstavitelia.Údery, ktoré sa odohrajú v priebehu niekoľkých dní, sú reakciou na dronové a raketové útoky na americké sily, vrátane útok dronom z nedele, ktorý zabil troch amerických vojakov na základni v Jordánsku pri hranici so Sýriou.Zmienení predstavitelia povedali, že výrazný faktor pre načasovanie úderov je počasie. Hoci majú USA schopnosť vykonávať útoky v zlom počasí, uprednostňujú lepšiu viditeľnosť na určené ciele ako prevenciu pred neúmyselným zasiahnutím civilistov, ktorí by mohli v poslednej chvíli zablúdiť do oblasti.Od začiatku vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas zintenzívnilo svoje útoky voči subjektom súvisiacim s USA a Izraelom niekoľko Iránom podporovaných skupín.