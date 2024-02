Bratislavčania nemusia nikoho povzbudzovať, odkazuje Bútora, počet účastníkov na protestoch v Poprade postupne rastie (foto)

Osobný pozdrav od Bútoru

1.2.2024 (SITA.sk) - Počet účastníkov na občianskych protestoch v Poprade postupne rastie. Kým na prvý protest v decembri prišlo viac ako dvesto ľudí, vo štvrtok 1. februára ich bolo na námestí podľa organizátorov viac ako tisíc.Po prvýkrát sa konal protest aj v susednom Svite, na ktorom sa zišlo asi 50 protestujúcich proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalším krokom vlády ohrozujúcim právny štát a jeho inštitúcie.Popradský protest v úvode hudobne doprevádzala speváčka Katarína Feldeková, dcéra spisovateľa Ľubomíra Feldeka . Následne sa presunula na protest v Spišskej Novej Vsi.Na proteste v Poprade prečítali osobný pozdrav od Martina Bútoru , bývalého poradcu prezidenta Václava Havla a bývalého veľvyslanca v USA. Ten v ňom uviedol, že oproti novembru 1989 dnes netreba vyzývať ľudí, aby sa pripojili.„Protesty sa konajú po celej krajine. Nielenže Bratislavčania nemusia nikoho povzbudzovať, je to dokonca naopak. My v Bratislave potrebujeme povzbudiť, potrebujeme počuť, vedieť a vidieť, že v tom nie sme sami," napísal. Dodal, že nevie, ako dlho takéto stretnutia potrvajú, ale vie, že majú zmysel.„Čerpáme pocit zodpovednosti zo vzťahu k právnemu štátu, aby svet nepodliehal zákonu silnejšieho. Zo vzťahu k pravde, tvárou v tvár oficiálnym lžiam," poznamenal.Protestujúci na námestí vo štvrtok opätovne kritizovali viacerých predstaviteľov vlády, ale aj kandidátov na prezidenta.Zarezonovala najmä návšteva ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej v popradskej nemocnici, počas ktorej sa na novorodeneckom oddelení nechala odfotiť s predčasne narodeným dieťatkom bez ochranného odevu. Za fotografiu čelila na internete veľkej kritike.Spoluorganizátorka protestu Sofia Trommlerová hovorí, že Slovensku momentálne hrozí obrovské nebezpečenstvo. „Moci sa chytili ľudia, ktorí ukazujú, že sú viac než odhodlaní uniesť Slovensko preč od demokracie a slobody. Schválenie mafiánskeho balíčka bude len začiatok,“ uviedla.Je presvedčená o tom, že sa schyľuje nielen ku zmenám vo volebnom zákone v prospech strán vládnej koalície, ale aj k obmedzovaniu slobôd médií a zastrašovaniu novinárov. „Slovensko čaká veľmi ťažké obdobie, a je preto veľmi dôležité stretávať sa a ukazovať, že nám to nie je jedno a že nikam neodchádzame,“ dodala.