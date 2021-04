Washington podnikol ďalšie kroky voči Rusku, okrem sankcií dal vyhostiť aj desiatich diplomatov

Sankcie voči desiatkam ľudí

V hre sú aj ďalšie kroky voči Rusku

Druhé veľké kolo sankcií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena oznámila vyhostenie desiatich ruských diplomatov a sankcie voči viac ako trom desiatkam ľudí a spoločností za zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb a hackerský útok na federálne úrady. V spojitosti s ním sú to druhé americké odvetné opatrenia voči Rusku.Štvrtkové opatrenia zahŕňajú sankcie na šesť ruských spoločností, ktoré podporujú kybernetické aktivity Ruska, a tiež sankcie na 32 jednotlivcov a entít obvinených z pokusu o zasahovanie do volieb vrátane šírenia dezinformácií.Medzi spomenutými desiatimi diplomatmi, ktorých vyhostia, sú predstavitelia ruských spravodajských služieb, uviedol Biely dom.Biely dom tiež uviedol, že Biden používa diplomatické, vojenské a spravodajské kanály, aby reagoval na správy, že Rusko povzbudilo Taliban k útoku na americké a spojenecké jednotky v Afganistane na základe „najlepších hodnotení“ spravodajskej komunity.Správy o údajných „odmenách“ vyšli najavo minulý rok a predošlá administratíva pre ne čelila ostrej kritike, že ich neriešila priamo s Ruskom. Biely dom správy verejne nepotvrdil.Zatiaľ nie je známe, či Washington plánuje ďalšie kroky voči Rusku. Predstavitelia sa už skôr vyjadrili, že očakávajú podniknutie videných aj nevidených krokov.Štvrtkové opatrenia predstavujú už druhé veľké kolo sankcií na Rusko od Bidenovej administratívy.V marci USA sankcionovali sedem ruských predstaviteľov a viac ako desiatku vládnych subjektov pre otravu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nervovoparalytickou látkou a jeho neskoršie uväznenie.