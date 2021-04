Matovič: Vakcína Sputnik V prešla vo všetkých testoch SAV. Slovensko za Sputnik zaplatilo 6. apríla.

Vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14 testoch Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Vo štvrtok o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dodal, že ak by Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nespochybnil reputáciu vakcíny, mohli sme ňou začať "zajtra" očkovať. Počas tlačovej konferencie expremiér útočil na vedcov, riaditeľku ŠÚKL Zuzanu Baťovú, novinárov i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu je podľa neho zaujatá a robí alibi Baťovej.



"Aj štrnásty test zo štrnástich, ktoré robilo Biomedicínske centrum SAV, dopadol na jednotku," vyhlásil Matovič. Záver ŠÚKL, že vakcíny v 40 krajinách spája len názov, komentoval ako "úmyselné poškodenie vakcíny" a narušenie dôvery ľudí. "Vzhľadom na to, že takéto hrubé klamstvo, znevažujúce túto vakcínu, bolo zo strany šéfky ŠÚKL pustené do sveta, ktoré v podstate hovorí o tom, že Rusi si balia čokoľvek do tých ampuliek a vždy tam dajú iba nálepku Sputnik V, musíme potvrdiť tieto výsledky v maďarskom OMCL laboratóriu," doplnil.

Matovič tvrdí, že Slovensko za Sputnik zaplatilo 6. apríla. Vakcínu sme doviezli o viac než mesiac skôr, ako sme za ňu zaplatili. Podľa ministra financií nám však Rusi peniaze vrátili a platba prišla dnes. Matovič číta svoju komunikáciu so šéfom ruského fondu zastrešujúceho Sputnik Kirillom Dmitrijevom. Tvrdí, že mu vyčítal hlavne vyjadrenia ŠÚKL a považoval ich za provokáciu. Matovič našu liekovú agentúru označil za nepriateľskú. Matovič o vývoji nákupu: „Obávam sa, že to gesto, že nám vrátili platbu, znamená, že o Sputnik definitívne prídeme.“ Tvrdí, že zmluvu nečítal, a to, že sa má Sputnik testovať v certifikovanom laboratóriu, nemuselo byť v zmluve, lebo je to samozrejmé. Igor Matovič ešte nie je zaočkovaný. „Dám sa zaočkovať Sputnikom, Astrou, alebo tým, čo príde,“ povedal s tým, že sa chcel pôvodne zaočkovať vakcínou AstraZeneca, aby ju podporil, ale začal váhať, či by jej neuškodil kvôli tomu, ako sa teraz o ňom píše. Prečo sme viac ako mesiac po dodaní nezaplatili za Sputnik, sa podľa Matoviča treba pýtať na ministerstve zdravotníctva. Priznáva, že v liste od Rusov sa písalo o tom, že sme ju nezaplatili. Vraví, že im to v skutočnosti ale až tak neprekážalo.