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07. septembra 2026
Washington vidí šancu na ďalšie rokovania o Ukrajine, Moskva ich nevylučuje
Rusko nevylúčilo ďalšie trojstranné rozhovory, posledné rokovania vo februári stroskotali na otázke územia. Americkí vyjednávači zaznamenali počas víkendových rokovaní v
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7.9.2026 (SITA.sk) - Rusko nevylúčilo ďalšie trojstranné rozhovory, posledné rokovania vo februári stroskotali na otázke územia.
Americkí vyjednávači zaznamenali počas víkendových rokovaní v Moskve a Kyjeve „vecný pokrok“ a podľa osobitného vyslanca USA Steva Witkoffa sa posunuli aj prípravy na nové trojstranné rozhovory Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny o ukončení vojny.
„Dosiahli sme vecný pokrok vrátane posunu pri plánovaní ďalších trojstranných rokovaní,“ napísal Witkoff v pondelok na sociálnej sieti X.
Witkoff, podnikateľský spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, navštívil cez víkend Rusko a Ukrajinu spolu s Jaredom Kushnerom, Trumpovým zaťom a ďalším členom amerického vyjednávacieho tímu. Nedeľňajšia návšteva Kyjeva bola ich prvou cestou do ukrajinskej metropoly.
Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ v nedeľu pre agentúru AFP uviedol, že americkí emisári priniesli nové a „účinnejšie“ návrhy na ukončenie vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však zároveň upozornil, že boje budú zrejme pokračovať aj počas zimy.
Kremeľ v pondelok nevylúčil obnovenie trojstranných rokovaní so Spojenými štátmi a Ukrajinou.
Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy stretli vo februári v Ženeve na rokovaniach organizovaných Washingtonom, nedokázali sa však dohodnúť na územných otázkach.
Diplomatické úsilie Spojených štátov sa v posledných mesiacoch spomalilo, keď Trumpova administratíva presunula časť pozornosti na vojnu s Iránom.
Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) odvtedy zahynulo najmenej 15-tisíc civilistov, pričom skutočný počet obetí je podľa OSN pravdepodobne výrazne vyšší.
Zdroj: SITA.sk - Washington vidí šancu na ďalšie rokovania o Ukrajine, Moskva ich nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Americkí vyjednávači zaznamenali počas víkendových rokovaní v Moskve a Kyjeve „vecný pokrok“ a podľa osobitného vyslanca USA Steva Witkoffa sa posunuli aj prípravy na nové trojstranné rozhovory Spojených štátov, Ruska a Ukrajiny o ukončení vojny.
„Dosiahli sme vecný pokrok vrátane posunu pri plánovaní ďalších trojstranných rokovaní,“ napísal Witkoff v pondelok na sociálnej sieti X.
Nové a účinné návrhy
Witkoff, podnikateľský spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa, navštívil cez víkend Rusko a Ukrajinu spolu s Jaredom Kushnerom, Trumpovým zaťom a ďalším členom amerického vyjednávacieho tímu. Nedeľňajšia návšteva Kyjeva bola ich prvou cestou do ukrajinskej metropoly.
Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ v nedeľu pre agentúru AFP uviedol, že americkí emisári priniesli nové a „účinnejšie“ návrhy na ukončenie vojny.
Boje budú pokračovať
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však zároveň upozornil, že boje budú zrejme pokračovať aj počas zimy.
Kremeľ v pondelok nevylúčil obnovenie trojstranných rokovaní so Spojenými štátmi a Ukrajinou.
Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy stretli vo februári v Ženeve na rokovaniach organizovaných Washingtonom, nedokázali sa však dohodnúť na územných otázkach.
Tisíce mŕtvych civilistov
Diplomatické úsilie Spojených štátov sa v posledných mesiacoch spomalilo, keď Trumpova administratíva presunula časť pozornosti na vojnu s Iránom.
Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) odvtedy zahynulo najmenej 15-tisíc civilistov, pričom skutočný počet obetí je podľa OSN pravdepodobne výrazne vyšší.
Zdroj: SITA.sk - Washington vidí šancu na ďalšie rokovania o Ukrajine, Moskva ich nevylučuje © SITA Všetky práva vyhradené.
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