Weby svetových médií sa mali stať terčom proruskej propagandy, vplyv získavali cez diskusie

Systematická manipulácia

Menili sa osobnosti aj lokalita

6.9.2021 - Viacero významných európskych spravodajských webstránok sa stalo terčom prokremeľskej propagandistickej a dezinformačnej kampane. Vyplýva to z novej správy britských výskumníkov, o ktorej informuje spravodajský portál Euronews.Podľa výskumníkov, ktorí sa problematike venovali, je to veľká operácia za účelom získania vplyvu prostredníctvom čitateľských diskusií pod článkami. Terčom kampane bolo 32 médií v 16 krajinách, medzi nimi napríklad britské Daily Mail a The Times, nemecké Der Spiegel a Die Welt, francúzske noviny Le Figaro či talianske La Stampa.Tím odborníkov z Výskumného ústavu kriminality a bezpečnosti Cardiffskej univerzity tvrdí, že kampaň systematicky manipuluje západné médiá zverejňovaním proruských alebo protizápadných komentárov k článkom týkajúcim sa Ruska. Výskumníci identifikovali 242 takýchto článkov.Komentáre neskôr použili rusky hovoriace médiá ako základ pre svoje správy o politických udalostiach a informovali o nich aj ďalšie okrajové médiá, ktoré sú známe šírením dezinformácií a propagandy. Niektoré komentáre mali na platformách, ktoré umožňujú hlasovanie alebo funkciu „páči sa“, neobyčajne vysokú podporu, čo naznačuje snahy prezentovať tieto komentáre ako reprezentatívnu ukážku verejnej mienky.Západné bezpečnostné služby niektoré z daných komentárov spájajú s ruskými spravodajskými agentúrami. Kontá, ktoré zverejňovali proruské komentáre, pritom opakovane menili svoje osobnosti a lokalitu, zistili tiež výskumníci.Riaditeľ spomenutého ústavu Martin Innes vysvetlil, že odhalená kampaň je obzvlášť významná pre jej medzinárodný rozsah a sofistikovanú manipuláciu médií.„Zmocnením sa sekcií s komentármi západných mediálnych značiek bola schopná prezentovať svoju propagandu ako ukážku mainstreamového názoru," uviedol s tým, že médiá, ktoré skúmali, sú obzvlášť zraniteľné voči takémuto druhu manipulácie.