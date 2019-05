Weidmann: Obchodná vojna nezníži nerovnováhy na bežných účtoch

Jens Weidmann, archívne foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 16. mája (TASR) - Obchodné vojny poškodzujú globálnu ekonomiku, produkujú len porazených a sú neefektívne pri znižovaní nerovnováhy na bežných účtoch. Uviedol to vo štvrtok prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jens Weidmann.Spojené štáty tento mesiac zintenzívnili tlak na Čínu a zvýšili clá na čínske výrobky. Správy z médií však naznačujú, že administratíva USA inklinuje k odkladu rozhodnutia o zavedení ciel na dovoz automobilov, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho vzťah s Nemeckom, najväčším európskym výrobcom vozidiel.uviedol šéf nemeckej centrálnej banky v prejave v Hamburgu. Podľa neho analýzy však ukazujú, že je to márna nádej.Weidmann, kandidát na post guvernéra Európskej centrálnej banky po odchode Maria Draghiho koncom tohto roka, dodal, že nové clá v skutočnosti ohrozujú americkú aj svetovú ekonomiku.dodal.