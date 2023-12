Weiss sa hneval sám na seba, že neriskoval: Ide ma roztrhnúť

Prehru futbalistov Slovana Bratislava s Olimpijou Ľubľana (1:2) v záverečnom kole v základnej A-skupine Európskej konferenčnej ligy si vzal na zodpovednosť tréner Vladimír Weiss st. Skúsený kormidelník sa hneval sám na seba, lebo chcel cez polčas striedať, no neurobil to.





Slovanisti sa chceli s fanúšikmi rozlúčiť víťazstvom, no tento cieľ nedosiahli. "Výsledok ma neteší, chceli sme vyhrať. Ale nepodali sme dostatočný výkon. Boli sme nepozorní pri prvom góle súpera, po vylúčení to bol boj. Dnes to beriem na seba, lebo som neurobil správne rozhodnutie. Mal som striedať cez polčas. Vždy som bol úspešný, keď som riskoval, dnes som sám seba nepresvedčil, aby som to urobil," povedal Weiss po zápase.Zápas výrazne poznamenala 54. minúta. Brankár Milan Borjan v nej zastavil mimo šestnástky hráča Olimpije a musel ísť predčasne pod sprchy. "Zaspali sme pri tej situácii, bola to naša chyba a nepozornosť. Pri druhom góle bola odrazená lopta, mali sme to riešiť inak," skonštatoval Weiss.Po vylúčení Borjana sa dostal do bránky Martin Trnovský, ten videl celú situáciu pred príchodom na ihrisko takto: "Z lavičky je to iný pohľad ako z bránky, ťažko sa mi to hodnotí ako kolegovi. Máme s Milanom výborný vzťah, mňa mrzí, že sa také niečo stalo. Ale bohužiaľ, ideme ďalej." Dvadsaťtriročný brankár tak bude zrejme jednotka v zápase play off: "Uvidíme, čo bude, tak ďaleko nerozmýšľam."Po zápase však napriek prehre neznel na Tehelnom poli piskot, fanúšikovia hráčom za ich snahu zatlieskali. Slovan sa snažil aj v oslabení o vyrovnanie, no pri hre vabank mohol niekoľkokrát aj inkasovať. "Hráčov treba pochváliť za celý rok, druhé miesto bola naša povinnosť. Ľubľana nás neprekvapila ničím, ale my sme nevydali to, čo vieme. Musia prísť aj prehry, ale opakujem, mal som zariskovať, som nahnevaný sám na seba. Ide ma roztrhnúť. Nestalo sa nič mimoriadne, akurát sme sa nerozlúčili s fanúšikmi tak, ako sme chceli, mohli byť veselšie Vianoce. Treba však priznať aj kvalitu súpera. Hral dobre, my sme nehrali tak ako chceme," vyhlásil tréner "belasých".Hráči slovenského majstra sa v tomto roku predstavia na domácom ihrisku ešte raz, v nedeľu hostia v lige Dunajskú Stredu. "Dva dni si musíme oddýchnuť a pripraviť sa na DAC, ktorý príde sebavedomý. Ale musím z hráčov vymačkať sily a potom si musia oddýchnuť. Bolo toho za celý rok dosť."Kormidelník Slovana verí, že srbský útočník Aleksandar Čavrič zasiahne prípravy už s novou zmluvou. Po výborných výkonoch, ktoré predvádzal počas jesene, je totiž na zozname posíl viacerých tímov. "Čavrič má nachystanú novú zmluvu, ale ešte ju nepodpísal. Má ponuky, musí sa rozhodnúť. Ja verím, že zostane. Chceme ešte priviesť minimálne troch hráčov, niektorí odídu, lebo sa im končia zmluvy," uzavrel Weiss.