Hokej (Kaufland Cup 2023): Slovensko zdolalo Lotyšsko a obhájilo vlaňajšie prvenstvo (video+foto)

Dva góly v prvej tretine

Ťažko vybojované víťazstvo



Hokej: Vianočný Kaufland Cup pohár 2023



Bratislava



Slovensko - Lotyšsko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Zimný štadión Ondreja Nepelu



Góly:

7. Čacho,

20. Hrivík (Lantoši, Okuliar),

58. Hrivík (Kašlík, Bačik)



Vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, J. Konc ml. - Durmis, D. Konc ml., 8567 divákov



Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Mudrák, Gajdoš, Beňo, Golian, Bodák, Bačik, Stacha - Lantoši, Hrivík, Okuliar - Cehlárik, Cingel, Zuzin - Kudrna, Tamáši, Kašlík - Lamper, Čacho, Mucha

Lotyšsko: Vitols - Mamčics, Freibergs, Ozols, Bindulis, Andžans, Tumanovs, Alksnis, Goršanovs - Daugaviňš, Batna, Balcers - Tralmaks, Egle, Rihards Bukarts - Krastenbergs, Berziňš, Andersons - Lapinskis, Rokis, Ravinskis



15.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia obhájila vlaňajšie prvenstvo na domácom Vianočnom Kaufland Cupe v Bratislave. Zverenci trénera Craiga Ramsayho po stredajšomDruhú priečku obsadili lotyšskí hokejisti, ktorí vo štvrtok. Podľa štatistík na webe SZĽH dosiahli Slováci v 35. vzájomnom súboji 23. triumf, okrem toho sa zrodili aj tri remízy a deväťkrát zvíťazili Lotyši. V stredu sa v Bratislave zrodil tretí triumf Slovákov bez prerušenia.Slováci boli počas väčšej časti duelu aktívnejší a. V 7. minúte vystihol rozohrávku súpera Viliam Čacho a súperovho brankára prekonal strelou ponad betón. Poistku pridal 45 sekúnd pred prvou sirénou kapitán Marek Hrivík , ktorého na pravej strane našiel krížnou prihrávkou Róbert Lantoši Lotyšský tím mal na začiatku II. tretine veľkú šancu skorigovať, ale Rihards Bukarts poslal puk do žŕdky bránky Samuela Hlavaja. Pútavý hokej pokračoval aj v ďalšom priebehu duelu, obrovskú šancu šesť minút pred koncom zneškodnil gólman Hlavaj akrobatickým zákrokom, keď sa Bukarts pokúšal zasunúť puk do odkrytej bránky. Bodku za stretnutím dal v 58. minúte druhým presným zásahom v zápase Marek Hrivík."Bolo to ťažko vybojované víťazstvo. Som spokojný s tým, ako sme sa prezentovali na turnaji. Vyskúšali sme si viaceré spôsoby, ako hrať. Dnešný zápas ma nadchol viac ako duel proti Nórom. Bol to dobrý hokej z oboch strán. Hralo sa v dobrom tempe, bol to fyzický a bojovný hokej. Chcem si užiť toto víťazstvo a už sa teším na Vianoce v spoločnosti najbližších,“ povedal po stretnutí kouč Slovákov Craig Ramsay v prenose JOJ Šport.