Weiss st. bude naďalej trénerom Slovana Bratislava. Sme pre seba navzájom tie najlepšie voľby, uviedol Kmotrík

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava sa napokon dohodlo na predĺžení spolupráce s trénerom Vladimírom Weissom st. , ktorý bude viesť mužstvo úradujúceho majstra Fortuna ligy aj v sezóne 2022/2023. Víťaz ostatných troch ročníkov najvyššej slovenskej súťaže to potvrdil na svojom oficiálnom webe."Niektoré situácie napíše naozaj len sám život a táto je jedna z nich. Napriek tomu, že sme sa s Vladimírom Weissom st. pôvodne dohodli na ukončení spolupráce, boli sme naďalej v kontakte. Ani jednému z nás jednoducho nedalo nedokončiť to, čo sme spoločne v Slovane začali. S trénerom sme sa v uplynulých dňoch viackrát stretli a veľa sme sa rozprávali o tom, čo bolo, a čo by prípadne mohlo byť. Cítili sme, že nechceme, aby to takto skončilo. Obom nám záleží na osude klubu. Preto som sa nebál urobiť tento krok, pričom si plne uvedomujem, že bude vzhľadom na predošlú informáciu o trénerovom konci považovaný za minimálne neobvyklý. Som však presvedčený, že je pre Slovan správny. S Vladimírom Weissom st. sme nakoniec našli spoločnú predstavu ako pokračovať ďalej a dohodli sme sa na novom ročnom kontrakte," uviedol generálny riaditeľ "belasých" Ivan Kmotrík ml. vo vyhlásení na klubovom webe.Bývalý tréner slovenskej reprezentácie bol podľa prvotných správ na odchode z klubu a na jeho miesto mal nastúpiť český kouč Karel Jarolím Napokon však Weiss zostáva na lavičke najúspešnejšieho slovenského klubu a absolvuje s ním aj najbližšie sústredenie v Rakúsku."S trénerom sme si zhodnotili pozitíva i negatíva z uplynulého roka a vyjasnili sme si stratégiu na nadchádzajúcu sezónu. Dohodli sme sa, že do budúcnosti budeme káder obmieňať citlivo a na etapy, aj vzhľadom na finančné možnosti a klímu v mužstve. Prešli sme si náš transferový zámer na leto, s ktorým sa tréner stotožnil a vníma aj ekonomickú situáciu. Otvorene poviem, že naše stretnutia boli emotívne, avšak, v tom dobrom slova zmysle. Po stretnutiach sme si uvedomili, že sme pre seba navzájom tie najlepšie voľby. Som vnútorne presvedčený, že Vladimír Weiss st. je tou najlepšou voľbou pre Slovan a taktiež Slovan preňho. Ideme sa spoločne pustiť do tvrdej a intenzívnej práce a verím, že vďaka nej bude Slovan úspešný," doplnil Kmotrík.