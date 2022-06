Majstrom sveta hrozí zostup do B-divízie Ligy národov, Mbappé zachraňoval Francúzom aspoň bod

Francúzi musia zdolať Chorvátov

Štvrté tímy zostupujú nižšie

11.6.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzski futbalisti nebodovali naplno ani v treťom tohtoročnom zápase A-divízie Ligy národov, v piatok vo Viedni len remizovali s Rakúšanmi 1:1.Aspoň zisk jedného bodu im zabezpečil hvezdny útočník PSG Kylian Mbappé , ktorý v 83. minúte odpovedal na vedúci gól domáceho Andreasa Weimanna z 37. minúty. Zverenci Didiera Deschampsa sú v tabuľke 1. skupiny na poslednom štvrtom mieste len s dvomi bodmi."Nezvíťazili sme, ale berieme aj bod a pokúsime sa uspieť v pondelok. Nikdy by ste nemali podliehať panike, ale snažiť sa zlepšiť," povedal po stretnutí 23-ročný Mbappé, ktorý strelil svoj 27. reprezentačný gól.Francúzi musia v pondelok zvíťaziť nad Chorvátmi, ktorí v piatok zdolali Dánov 1:0 vďaka gólu Maria Pašaliča zo 69. minúty. Tretie Chorvátsko aj druhé Rakúsko majú na konte po štyri body, vedúce Dánsko šesť."V druhom polčase sme mali tak veľa šancí. Kontrolovali sme hru, ale neboli sme dostatočne efektívni v zakončení. Toto nie sú výsledky, aké sme očakávali. Očividne nie sme v našej najlepšej forme," priznal Deschamps.Úradujúci majstri sveta zaznamenali v treťom ročníku Ligy národov jednu prehru a dve remízy. Do play-off postupujú iba víťazi skupín, zatiaľ čo štvrté tímy zostupujú do nižšej divízie.