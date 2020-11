Weiss už nebude viesť Gruzínsko proti Estónsku, skončil po dohode

Vladimír Weiss už nie je tréner futbalovej reprezentácie Gruzínska. S vedením tamojšej federácie sa dohodol na okamžitom ukončení kontraktu. V stredajšom záverečnom dueli prebiehajúcej edície Ligy národov proti Estónsku v Batumi povedie národný tím doterajší kouč gruzínskej devätnástky Ramaz Svanadze.





Weiss priviedol Gruzíncov až do finále baráže o EURO 2020. V rozhodujúcom súboji však jeho zverenci prehrali minulý štvrtok doma so Severným Macedónskom 0:1 a slovenský kouč bezprostredne po zápase avizoval koniec na lavičke. Mužstvo ešte viedol v nedeľu v dueli Ligy národov s Arménskom (1:2). Jeho teraz už bývalý tím je momentálne v tabuľke 2. skupiny C-divízie na tretej priečke. Kontrakt mu mal vypršať 31. decembra."Po nedeľňajšom zápase s Arménskom sme viedli dlhý rozhovor s Vladimirom Weissom a spoločne sme dospeli k rozhodnutiu, že už nebude viesť gruzínsku reprezentáciu proti Estónsku. Chcem sa mu poďakovať za päť rokov spolupráce. Pod jeho vedením postúpila gruzínska reprezentácia do finále play off o európsky šampionát. Ďakujeme jemu a jeho spolupracovníkom za odvedenú prácu," citoval zväzového viceprezidenta Alexandra Iašviliho web Gruzínskej futbalovej federácie (GFF).Spolu s Weissom skončili pri gruzínskej reprezentácii aj jeho slovenskí asistenti Boris Kitka, Jozef Kontír a kondičný tréner Roman Švantner. Gruzínsko viedol Weiss od marca 2016, podľa webu GFF mal v 47 zápasoch bilanciu 16 výhier, 15 remíz a 16 prehier."Výsledok je moja zodpovednosť, ale tak to vo futbale chodí. Celé Gruzínsko dúfalo, no prehrali sme. Súper bol lepší a zaslúžil si postúpiť na záverečný turnaj, kde mu želám veľa šťastia. Moja práca sa tu skončí po dvoch zápasoch Ligy národov, je smutné, že sa končí práve takto," povedal 56-ročný Weiss ešte po minulotýždňovej neúspešnej baráži so Severným Macedónskom.