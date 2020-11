Slovenskí futbalisti do boja o MS 2022 z druhého koša, vyhnú sa Poliakom aj Švédom

Žreb skupín bude v Zürichu

Víťazi skupín priamo na šampionát



Kvalifikácia o postup na MS 2022 vo futbale - rozdelenie do košov



zdroj SFZ



1. kôš: Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Chorvátsko, Nemecko, Dánsko, Taliansko, Holandsko



2. kôš: Švajčiarsko, Poľsko, Švédsko, Wales, Ukrajina, Rakúsko, Turecko, Srbsko, SLOVENSKO, Rusko



3. kôš: Rumunsko, Írsko, Nórsko, Maďarsko, Island, Škótsko, Severné Írsko, Česko, Fínsko, Bosna a Hercegovina



4. kôš: Grécko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Albánsko, Bulharsko, Bielorusko, Izrael, Gruzínsko, Luxembursko



5. kôš: Cyprus, Arménsko, Faerské ostrovy, Azerbajdžan, Estónsko, Kosovo, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Andorra



6. kôš: Moldavsko, Malta, Lichtenštajnsko, Gibraltár, San Maríno



16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia bude pri decembrovom žrebe kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2022 do Kataru v druhom výkonnostnom koši.Spolu s výberom SR v ňom budú aj tímy Švajčiarska, Poľska, Švédska, Walesu, Ukrajiny, Rakúska, Turecka, Srbska a Ruska. V praxi to znamená, že tieto mužstvá sa nestretnú v boji o svetový šampionát. Žreb sa uskutoční 7. decembra 2020 vo švajčiarskom Zürichu."Vzhľadom na koronapandémiu a s ňou súvisiacimi obmedzeniami sa celý akt bude konať bez osobnej účastí delegácií a zástupcov jednotlivých zväzov, celý priebeh bude vysielaný naživo aj na fifa.com," informuje na svojom webe Slovenský futbalový zväz (SFZ) Európska časť kvalifikácie o MS 2022 prebehne od marca do novembra 2021, hrať sa bude v desiatich skupinách. Polovica bude mať šesť účastníkov a druhá polovica päť.Priamo na šampionát sa dostanú víťazi jednotlivých skupín. Mužstvá na druhých miestach a najlepší v jednotlivých skupinách Ligy národov 2020/2021 (mimo tímov na prvých a druhých miestach v kvalifikácii, pozn.) dostanú šancu v play-off. V tejto baráži budú v hre ešte tri miestenky na MS."Pred žrebom kvalifikácie boli európske krajiny rozdelené do šiestich košov - päť obsahuje desať tímov, jeden päť - na základe svetového rebríčka FIFA z 26. novembra 2020," hlási web SFZ. Na zväze si už spravili prepočet a vyšlo im, že Slovensku bude patriť na svete 33. priečka a v Európe devätnásta.