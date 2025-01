Weiss vyzdvihol výkon Barseghjana: Nesporne ukázal svoju kvalitu

Jediný gól futbalového Slovana Bratislava v stredajšom zápase zariadil Marko Tolič, no po stretnutí Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov (1:3) sa veľa hovorilo aj o šanci Tigrana Barseghjana. Arménsky krídelník mohol vyrovnať, keď sa v prvom dejstve sám rútil na bránu Manuela Neuera. Po dueli vyzdvihol jeho výkon aj tréner Vladimír Weiss.





Barseghjan si pri jednom z brejkov zasekol na postrannej čiare Josipa Stanisičia a niekoľko desiatok metrov išiel sám na bránu domácich. Bezprostredne pred ňou sa rozhodol zakončiť zblízka, Neuer však vytiahol elitný zákrok. "Tigran je kapitola sama o sebe, je to fantastický hráč a lojálny chalan, no trénovať ho môžem asi len ja. Mohol by trocha viacej trénovať individuálne, ale nie je ten typ, a to už nezmeníme. Sme radi, že ho máme. Vie dať gól a prihrať naň, potvrdzuje, že je najlepší hráč ligy. Dnes nesporne ukázal svoju kvalitu," zhodnotil kormidelník hostí. V druhom dejstve pristúpil k striedaniu celého útočného tria, kde boli aj David Strelec a Nino Marcelli. Po pravej strane, kde operoval Barseghjan, išla väčšina brejkov a z uhla sa práve odtiaľ presadil v úplnom závere aj Tolič."Skoro každý dnes strieda tých vrchných hráčov, pretože sa najviac unavia v šprinte. Tigran už mal toho dosť a nechcel som, aby sa zranil a aby sa mu niečo stalo. Dosť mali aj Strelec a Marcelli, neubehali dve situácie cez obrancov a striedajúci mali svetlé momenty. Bayern však vie hrať aj lepšie, mali nejaké výpadky a boli vzadu zraniteľní. Keby sme lepšie riešili brejky, ideme trikrát sami na bránu. Svoj deň mal však aj Dominik Takáč, vychytal vyložené šance," povedal Weiss.Jeho tím nezískal ako jeden z dvoch v súťaži ani bod a obsadil predposledné 35. miesto, o skóre pred Young Boys Bern. Prípadné body na Bayerne by už na postupe nič nezmenili, no "belasí" si mohli prilepšiť finančne. Za postup do hlavnej fázy súťaže dostali vyše 18 miliónov eur, za remízu by brali od UEFA 700.000 a prípadnú výhru 2,1 milióna. "Teším sa, že Slovan nebol posledný, ale je jedno, či to je posledné alebo predposledné miesto. Dali sme góly na Bayerne, na Atleticu aj na Celticu, slabší výkon bol proti Girone, tam sme mohli byť odvážnejší. Na tejto úrovni vás súper potrestá za každú malú chybu. Kvalita tých veľkoklubov je fantastická a všetky sú nad naše sily. Naše najväčšie víťazstvom je plný štadión, na ktorý sa vrátili naši fanúšikovia. Do budúcna chcem a verím, že sa nám podaria štrukturálne zmeny ohľadom akadémie, klub to nemôže ťahať finančne len sám, ja aj hráči musíme odviesť svoju úlohu," uviedol Weiss, ktorý naznačil nejasnú budúcnosť ohľadom Juraja Kucku, Vladimíra Weissa ml. a Gurama Kašiu, ale aj možné odchody mladých hráčov ako Marcelli či Strelec.