Liga majstrov: Play off ponúkne obrovský šláger, ManCity čaká Real alebo Bayern

Futbalová Liga majstrov pozná po záverečnom kole ligovej fázy osem priamo postupujúcich tímov do osemfinále, ďalších 16 čaká play off o účasť v ňom. Ihneď v úvodných vyraďovacích bojoch sa črtá obrovský šláger, keďže Manchester City bude čeliť buď úradujúcim držiteľom trofeje Realu Madrid, alebo päťnásobným víťazom najprestížnejšej klubovej súťaže - Bayernu Mníchov.





Žreb dvojíc play off sa uskutoční v piatok 31. januára. Tímy, ktoré sa umiestnili v rozmedzí 9. až 16. priečky, budú v pozícii nasadených a odvety odohrajú doma. Každý z účastníkov už pozná dvojicu možných súperov. Napríklad, mužstvá na 9. a 10. mieste sa stretnú s tými, ktoré obsadili 23. alebo 24. priečku. Tímy, ktoré sa umiestnia na 11. a 12. mieste, si zmerajú sily s 21. alebo 22. atď.Medzi nasadenou osmičkou, ktorej sa netýkajú boje v predkole sú: FC Liverpool, FC Barcelona, FC Arsenal, Inter Miláno, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, OSC Lille a Aston Villa. Naopak, len tesne si aspoň predkolo zabezpečili hráči Manchestru City, ktorí obsadili 22. miesto. O priečku vyššie skončil Celtic Glasgow, ktorý bude v piatkovom žrebe čakať spolu s anglickým sériovým šampiónom na súpera z dvojice Real alebo Bayern.Medzi nasadenými figurujú mužstvá od deviateho po 16. miesto (Atalanta Bergamo, Borussia Dortmund, Real, Bayern, AC Miláno, PSV Eindhoven, Paríž Saint-Germain, Benfica Lisabon). Tým žreb prisúdi AS Monaco, Stade Brest, Feyenoord Rotterdam, Juventus Turín, Celtic, ManCity, Sporting Lisabon alebo FC Bruggy. Holandský Feyenoord so slovenským obrancom Dávidom Hanckom môže naraziť na AC Miláno alebo PSV.Dvojicu môžu tvoriť kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Parížanov v play off s určitosťou čaká konfrontácia s tímom z francúzskej Ligue 1. Zo 17., respektíve 18. priečky môžu hrať proti Monacu alebo Brestu.Európska futbalová únia (UEFA) po skončení premiérového ročníka v novom ligovom formáte zverejnila aj štatistické údaje. Celkový priemer strelených gólov na zápas vzrástol na 3,27, čo je viac ako v minulej sezóne, poslednom ročníku hranom vo formáte skupín (3,09). Po ligovej fáze sú najlepšími strelcami s deviatimi gólmi Robert Lewandowski (FC Barcelona) a Serhou Guirassy (Borussia Dormtund). Najlepšiu ofenzívu predviedli Barcelončania s 28 strelenými gólmi. Bez prehry neukončil ligovú fázu žiadny tím, sedemzápasová séria víťazstiev hráčov FC Liverpool sa zastavila v záverečnom kole, keď "The Reds" prehrali na pôde PSV Eindhoven (2:3).

prehľad potenciálnych dvojíc play off Ligy majstrov pred piatkovým žrebom:



AS Monaco/Stade Brest - Paríž Saint-Germain/Benfica Lisabon



Sporting Lisabon/Club Bruggy - Atalanta Bergamo/Borussia Dortmund



Celtic Glasgow/Manchester City - Real Madrid/Bayern Mníchov



Feyenoord Rotterdam/Juventus Turín - AC Miláno/PSV Eindhoven







istí účastníci osemfinále:



FC Liverpool



FC Barcelona



FC Arsenal



Inter Miláno



Atletico Madrid



Bayer Leverkusen



OSC Lille



Aston Villa