Wendl s Arltom na olympiáde v Pekingu obhájili zlato, Vaverčák so Zmijom skončili na 13. priečke

9.2.2022 - Slovenskí sánkari Tomáš Vaverčák a Matej Zmij obsadili v súťaži dvojíc na ZOH 2022 v čínskom Pekingu 13. priečku.V ľadovom koryte v Jen-čchingu v stredu predviedli v prvom kole pätnástu najlepšiu jazdu, pričom v dolnej pasáži mali veľké problémy a nedostali sa pod jednu minútu.Vo finálovom druhom kole sa im už darilo viac, zaznamenali trinásty najlepší čas a poskočili na trinásty stupienok. Na víťazov stratili spolu 3,228 sekundy. Štartovalo dovedna 17 dvojíc.Zlato si v Pekingu vyjazdila skúsená nemecká dvojica Tobias Wendl, Tobias Arlt, ktorá obhájila najcennejší kov zo Soči 2014 aj Pjongčangu 2018.Na ich konte je aj zlato z tímovej súťaže na predchádzajúcich dvoch ZOH a už vo štvrtok môžu skompletizovať hetrik aj v tejto súťaži.Wendl s Arltom v stredu previedli dve najrýchlejšie jazdy - v prvej stanovili nový rekord trate - a s náskokom 99 tisícin sekundy zdolali krajanov Toniho Eggerta so Saschom Beneckenom, ktorí za víťazmi zaostali v prvom kole o 45 a v druhom o 54 tisícin sekundy.Bronz putuje do Rakúska zásluhou Thomasa Steua s Lorenzom Kollerom. Eggerta s Beneckenom v Pjongčangu 2018 získali bronz a Steu s Kollerom tam obsadili nepopulárnu 4. priečku.Vaverčák so Zmijom v stredu absolvovali premiéru pod piatimi kruhmi a vo štvrtok budú s Jozefom Ninisom a Katarínou Šimoňákovou súčasťou výberu SR v tímovej súťaži. Na ZOH 2018 v Pjongčangu v tejto súťaži reprezentovali Slovensko Marek Solčanský s Karolom Stuchlákom a v konkurencii dvadsiatich dvojíc obsadili 17. pozíciu.