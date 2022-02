Petra Vlhová rodičom zdvihla adrenalín, otec Igor sa po prvom kole slalomu trochu obával (foto)

Výborná práca Piniho

Len jedna pretekárka na úrovni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšinu úspechov svojej dcéry prežil Igor Vlha priamo na mieste, kde sa zrodili. Na zimné olympijské hry do Číny však zo známych koronavírusových dôvodov necestoval.Zlatý slalomový triumf svojej dcéry v Jen-čchingu prežíval v úzkom rodinnom kruhu spolu s manželkou Zuzanou, na konci mali obaja obrovský dôvod na radosť. Petra Vlhová po ôsmom mieste v 1. kole predviedla v druhej jazde úspešnú "poľovačku" na víťazstvo, počas ktorej "zostrelila" z cesty všetky svojej súperky."Peťa nám klasicky zdvihla adrenalín, ale klobúk dolu pred ňou. Trochu som sa obával po prvom kole, lebo prvé tri pretekárky boli odskočené od ostatných. Veril som, že medaila bude, ale že až takého rangu, to nie. Aj som bol trochu zmierený s tým, že ak to nevyjde, tak nám to asi nie je na olympiáde súdené. So svojou manželkou Zuzkou me sa nakoniec 'dorevali'...," uviedol Igor Vlha pre RTVS.Za výrazne zlepšeným výkonom svojej dcéry v druhom kole vidí Igor Vlha aj výbornú prácu trénera Maura Piniho. Bránky na trati postavil tak, aby súperky v záverečnom strmom svahu pred cieľom čo najviac spomalil."Staval to Mauro a bol to zámer. Každý, kto stavia trate, to robí pre svoju zverenkyňu. Postavil to tak, aby tam všetky súperky stratili, a to sa aj stalo. Peti zároveň zdôraznil, že jej absolútne verí a že to dá. To všetko prinieslo konečný úspech," myslí si Igor Vlha. Zároveň jedným dychom dodal, že obdivuje obe svoje deti aj ostatných členov tímu, ako zvládli obrovský tlak, ktorý bol na nich kladený."Bolo to brutálne ťažké, ale zvládli to. Keby sme mali viac kvalitných pretekárok, tlak by sa rozložil na ne, ale takto je to len na Peti, Borisovi a ich tíme. Máme obrovský problém, že máme len jednu pretekárku na úrovni. Je to smutné, ako sme dopadli v športe," zamyslel sa.Podľa šéfa Vlha Teamu sa čerstvá olympijská šampiónka teraz uvoľní a môžeme sa ešte od nej dočkať pekných výsledkov na ZOH 2022. Na Vlhovú v ďalekej Číne čakajú štarty v super G a alpskej kombinácii. "Verím, že teraz už bude úplne uvoľnená a bude jazdiť pre radosť seba aj celého Slovenska," zaželal si Igor Vlha pre RTVS. Na adresu trénera Maura Piniho ešte krátko, ale významne dodal: "Už pred olympiádou som mu dal ponuku na ďalšiu spoluprácu."