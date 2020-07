West Bromwich postúpil do Premier League

Futbalisti West Bromwich Albion postúpili do Premier League. V záverečnom 46. kole druhej najvyššej anglickej súťaže im na to stačila aj domáca remíza 2:2 s Queen's Park Rangers. Už predtým si postup i titul v The Championship vybojoval Leeds United.



Tím slovenského brankára Mareka Rodáka Fulham si zahrá baráž o zvyšnú tretiu miestenku do Premier League. V poslednom kole remizoval na ihrisku Wiganu 1:1 a v konečnej tabuľke obsadil štvrtú priečku. Rodák chytal celý zápas. Okrem Fulhamu budú o postup bojovať tretí Brentford, piaty Cardiff a šiesta Swansea. Do tretej ligy zostúpili Charlton, Wigan a Hull.