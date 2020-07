Hráči FC Liverpool si prebrali trofej z triumfu v Premier League, výhru oslávili bez fanúšikov

Pri oslave chýbali fanúšikovia

Zostávajú dve miestenky do Ligy majstrov

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti FC Liverpool už majú vo svojich rukách trofej z triumf v Premier League 2019/2020. Dostali ju po stredajšom večernom domácom triumfe nad londýnskou Chelsea 5:3."The Reds" sa stali majstrami Anglicka po dlhých tridsiatich rokoch, predtým naposledy v roku 1990.A práve tréner vtedajšieho šampióna Kenny Dalglish odovzdal trofej kapitánovi Jordanovi Hendersonovi , ceremoniál sa konal na tribúne Kop."Na tejto tribúne som nikdy predtým nebol, toto bol výnimočný okamih," povedal nemecký kouč nový majstrov Jürgen Klopp Chybičkou krásy bola absencia fanúšikov na tribúnach štadióna Anfield."Oslavovať na tribúne Kop malo zmysel, keďže tu teraz nie sú žiadni ľudia. Aj na tomto mieste by boli, ak by neplatili obmedzenia. S fanúšikmi by to bolo krajšie, bolo by skvelé mať plný štadión. Situáciu však už nezmeníme," dodal Klopp.Nemecký kormidelník sa teší na chvíľu, kedy si klub bude môcť vychutnať majstrovské oslavy aj s priaznivcami."Neviem síce, kedy vírus odíde, ale potom budeme mať veľkú oslavu," dodal Klopp.Agentúra AP pri tejto príležitosti pripomenulo, že FC Liverpool v sezóne 2019/2020 spečatil zisk majstrovského titulu najskôr v celej histórii súťaže - už sedem kôl pred koncom Premier League."Bola to dlhá a náročná cesta. Toto všetko sa nestalo počas jednej noci," myslí si kapitán LFC Henderson.Liverpool ziskom troch bodov zamotal situáciu na 3. až 5. mieste tabuľky, pred posledným kolom súťaže sú totiž ešte tri kluby v hre o zostávajúce dve miestenky do Ligy majstrov - tretí Manchester United , štvrtá Chelsea aj piaty Leicester V poslednom kole Premier League sa v nedeľu 26. júla bude bojovať aj o miestenky v Európskej lige, rozhodovať sa bude medzi Wolverhamptonom a Tottenhamom. Jasné ešte nie je ani na opačnom konci tabuľky v tom, ktoré dva kluby doplnia Norwich a zostúpia. Do nižšej súťaže poputujú dva tímy z tria Bournemouth, Watford a Aston Villa