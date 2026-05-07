|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
WHO eviduje päť potvrdených prípadov hantavírusu, nová pandémia však nehrozí
Organizácia upozornila, že po výskyte nákazy na výletnej lodi nemožno vylúčiť ďalšie prípady, odmieta však prirovnania k pandémii covidu.
Zdieľať
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje päť potvrdených prípadov hantavírusu v súvislosti s aktuálnym výskytom ochorenia, u ďalších troch prípadov je podozrenie na jeho prítomnosť. Vo štvrtok to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Doteraz bolo hlásených osem prípadov vrátane troch úmrtí. U piatich z ôsmich prípadov bol hantavírus potvrdený, u ďalších troch existuje podozrenie na jeho prítomnosť,“ povedal Ghebreyesus novinárom v Ženeve.
Prípady budú pribúdať
Podľa šéfa WHO ide o andský hantavírus, ktorý sa vyskytuje v Latinskej Amerike. Upozornil zároveň, že vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, ktorá môže trvať až šesť týždňov, je možné, že pribudnú ďalšie prípady nákazy.
Pandémia nehrozí
WHO zároveň odmietla obavy, že výskyt hantavírusu na výletnej lodi v Atlantickom oceáne by mohol signalizovať začiatok pandémie podobnej tej, ktorú zapríčinil COVID-19.
„Toto nie je začiatok epidémie. Toto nie je začiatok pandémie,“ povedala riaditeľka WHO pre pripravenosť a prevenciu epidémií a pandémií Maria Van Kerkhoveová. Zdôraznila, že „toto nie je covid“.
Zdroj: SITA.sk - WHO eviduje päť potvrdených prípadov hantavírusu, nová pandémia však nehrozí © SITA Všetky práva vyhradené.
Top foto dňa (7. máj 2026): Sucho v Indii, prípravy na Deň víťazstva, voľby v Británii, ceny PHM a Letisko BTS
O post primátora Prešova sa opäť bude uchádzať František Oľha, chce dokončiť rozbehnuté projekty – VIDEO, FOTO