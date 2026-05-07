 Štvrtok 7.5.2026
 Meniny má Monika
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. mája 2026

WHO eviduje päť potvrdených prípadov hantavírusu, nová pandémia však nehrozí


Tagy: Atlantický oceán COVID-19 Hantavírus Pandémia

Organizácia upozornila, že po výskyte nákazy na výletnej lodi nemožno vylúčiť ďalšie prípady, odmieta však prirovnania k pandémii covidu.



7.5.2026

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje päť potvrdených prípadov hantavírusu v súvislosti s aktuálnym výskytom ochorenia, u ďalších troch prípadov je podozrenie na jeho prítomnosť. Vo štvrtok to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.


„Doteraz bolo hlásených osem prípadov vrátane troch úmrtí. U piatich z ôsmich prípadov bol hantavírus potvrdený, u ďalších troch existuje podozrenie na jeho prítomnosť,“ povedal Ghebreyesus novinárom v Ženeve.



Prípady budú pribúdať


Podľa šéfa WHO ide o andský hantavírus, ktorý sa vyskytuje v Latinskej Amerike. Upozornil zároveň, že vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, ktorá môže trvať až šesť týždňov, je možné, že pribudnú ďalšie prípady nákazy.



Pandémia nehrozí


WHO zároveň odmietla obavy, že výskyt hantavírusu na výletnej lodi v Atlantickom oceáne by mohol signalizovať začiatok pandémie podobnej tej, ktorú zapríčinil COVID-19.


„Toto nie je začiatok epidémie. Toto nie je začiatok pandémie,“ povedala riaditeľka WHO pre pripravenosť a prevenciu epidémií a pandémií Maria Van Kerkhoveová. Zdôraznila, že „toto nie je covid“.




Zdroj: SITA.sk

Top foto dňa (7. máj 2026): Sucho v Indii, prípravy na Deň víťazstva, voľby v Británii, ceny PHM a Letisko BTS
O post primátora Prešova sa opäť bude uchádzať František Oľha, chce dokončiť rozbehnuté projekty

