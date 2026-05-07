 Štvrtok 7.5.2026
 Meniny má Monika
07. mája 2026

O post primátora Prešova sa opäť bude uchádzať František Oľha, chce dokončiť rozbehnuté projekty – VIDEO, FOTO


Tagy: Európske hlavné mesto dobrovoľníctva Európske mesto športu Kanditát na primátora Komunálne voľby primátor Prešova

Súčasný primátor mesta pri ohlasovaní kandidatúry nevylúčil aj podporu ďalších politických strán, ktorá by mala pribúdať priebežne. O obhájenie postu primátora mesta Prešov sa v ...



689135641_3953490518116813_2691360885127826631_n 676x507 7.5.2026 (SITA.sk) - Súčasný primátor mesta pri ohlasovaní kandidatúry nevylúčil aj podporu ďalších politických strán, ktorá by mala pribúdať priebežne.


O obhájenie postu primátora mesta Prešov sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude snažiť súčasný prvý muž mesta František Oľha. Podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati vo štvrtok oznámil svoju kandidatúru pred budovou Mestského úradu v spoločnosti predsedu strany Jaroslava Naďa a za podpory predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Súčasný primátor mesta pri ohlasovaní kandidatúry nevylúčil aj podporu ďalších politických strán, ktorá by mala pribúdať priebežne.

Reálne výsledky


Ako uviedol Oľha, do boja o znovuzvolenie ide preto, aby mohol dokončiť to, čo v jeseni 2022 v rámci svojho prvého volebného obdobia začal. „Robím to jednak preto, lebo za nami vidieť reálne výsledky, ale najmä preto, lebo s vami chcem zdieľať víziu, ako posunúť toto mesto ešte ďalej. Postupne spoločne dotvárame príbeh moderného Prešova, plného života, športu a kultúry,“ obrátil sa pri svojom ohlásení kandidatúry na občanov.

Spomedzi dokončených projektov spomenul dobudovania nového futbalového štadióna, skateparku, výstavbu cyklochodníkov, prebiehajúce rekonštrukcie mostov, zimného štadióna a národného jazdeckého centra, vytvorenie štyroch nových parkov, nákup nových trolejbusov aj zavedenie bezplatnej mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre seniorov a deti. „Ešte tento rok k nim pridáme aj rodičov s deťmi do šesť rokov a postupne budeme pokračovať k cieľu, a to bezplatnej MHD pre všetkých,“ uviedol primátor.

Plán do ďalších rokov


Plánom do ďalších rokov je vytvorenie nového parku na Masarykovej ulici ako aj strategický plán zelených okruhov mesta, komplexná obnova kina Scala, modernizácia svetelnej signalizácie a vytvorenie multišportového areálu.

„Samozrejme, nie všetko išlo hneď a jednoducho. Stále nás trápi parkovanie, meškajúce kosenie či odpady. Pred týmito problémami však neutekáme a strategicky ich riešime ďalej. Máme rozbehnuté obrovské množstvo projektov a máme jasný plán, ako pokračovať,“ dodal Oľha s tým, že návrat do minulosti alebo experimenty by rozbehnuté projekty mohli zabrzdiť. Naopak avizuje snahu po úspešnej kandidatúre Prešova na Európske mesto športu získať pre mesto aj titul Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva.

Oľha je druhým oficiálnym kandidátom na post primátora meste Prešov v spojených voľbách do orgánov samosprávy. V tomto týždni už ohlásil svoj záujem o funkciu aj kandidát Kresťanskodemokratického hnutia Rastislav Mochnacký. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia 24. októbra.


Zdroj: SITA.sk - O post primátora Prešova sa opäť bude uchádzať František Oľha, chce dokončiť rozbehnuté projekty – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

