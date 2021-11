WHO nesúhlasí so zavedením zákazov cestovania z juhu Afriky, krajiny majú obavy z nového variantu omikron

Veľká záťaž pre životy a živobytie

Útok na globálnu solidaritu

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala krajiny na celom svete, aby sa pre obavy z nového omikron variantu koronavírusu neuchyľovali k zákazom letov súvisiacich so štátmi na juhu Afriky.Šéfka africkej kancelárie WHO Matshidiso Moeti apelovala na krajiny, aby dodržiavali vedecké a medzinárodné zdravotné predpisy v snahe vyhnúť sa cestovným obmedzeniam.„Cestovné obmedzenia môžu zohrávať úlohu pri miernom znížení šírenia ochorenia COVID-19, ale predstavujú veľkú záťaž pre životy a živobytie,“ uviedla Moeti vo vyhlásení.Ako ďalej dodala, implementácia obmedzení by nemala byť prehnane invazívna a mala by byť vedecky podložená medzinárodnými zdravotnými predpismi. Moeti si taktiež myslí, že zavedenie zákazov cestovania zameraných na Afriku predstavuje „útok na globálnu solidaritu“.Zároveň pochválila Juhoafrickú republiku za ich dodržiavanie a informovanie WHO hneď, ako jej národné laboratórium identifikovalo nový omikron variant.Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa označil obmedzenia za „úplne neopodstatnené“. „Zákaz cestovania sa neriadi vedou a ani nebude účinný pri predchádzaní šírenia tohto variantu. Jediná vec, ktorú zákaz cestovania spôsobí, je ďalšie poškodenie ekonomík postihnutých krajín, podkopanie schopnosti reagovať na pandémiu a tiež schopnosti sa z nej zotaviť,“ skonštatoval prezident JAR.