Vyhláška ÚVZ umožňuje od pondelka vstup na pracovisko iba v režime OTP

Od pondelka môžu vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa iba zamestnanci, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19, sú proti tomuto ochoreniu zaočkovaní alebo sa môžu preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem dní od odberu (OTP). Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.





Obmedzenie sa týka všetkých zamestnancov vrátane tých, ktorí pracujú na dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta či na zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Nevzťahuje sa však na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.Aby bola splnená podmienka vstupu na pracoviská iba v režime OTP, je zamestnávateľ podľa vyhlášky povinný vykonávať pravidelné kontroly. Potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia či testovaní je možné nahradiť digitálnym COVID passom.Za plne zaočkovaných považuje vyhláška osoby, ktoré boli očkované jednodávkovou vakcínou pred viac ako tromi týždňami, u ktorých uplynuli od podania druhej dávky dvojdávkovej vakcíny minimálne dva týždne, alebo tí, ktorí dostali do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 jednu dávku vakcíny. Platnosť očkovania je obmedzená do jedného roka od podania poslednej dávky vakcíny.