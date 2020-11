WHO: Obetí malárie bude v subsaharskej Afrike viac ako koronavírusu

Počet úmrtí na maláriu v subsaharskej Afrike zďaleka prekročí počet obetí COVID-19, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie došlo k narušenia služieb zameraných na boj proti tejto infekčnej chorobe prenášanej komármi. Vo svojej výročnej správe o malárii to v pondelok uviedla Svetová zdravotnícka organizácia.





Malária vlani zabila vo svete viac ako 409 000 ľudí, prevažne malých detí v najchudobnejších častiach Afriky, vyplýva zo správy. Pandémia koronavírusovej choroby COVID-19 podľa nej takmer s určitosťou povedie k nárastu obetí malárie v tomto roku, informuje agentúra Reuters.Riaditeľ programu WHO na boj proti malárii Pedro Alsonso novinárom povedal, že tento nárast môže v subsaharskej Afrike dosiahnuť od 20 000 do 100 000 úmrtí oproti úrovni minulých rokov. Je podľa neho pritom veľmi pravdepodobné, že bude vyšší než priama úmrtnosť na COVID.V roku 2019 zaznamenali celosvetovo približne 229 miliónov prípadov ochorenia na maláriu, čo je na úrovni evidovanej už štyri roky. Počet obetí však po kedysi výrazne klesajúcom trende v posledných dvoch rokoch stagnuje - po znižovaní z 736 000 úmrtí v roku 2000 si malária vyžiadala 411 000 životov v roku 2018 a zmienených 409 000 v roku 2019, informuje agentúra AFP.Podľa správy WHO mnohé krajiny pokračovali v dôraznom boji proti tomuto ochoreniu napriek bezprecedentným ťažkostiam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu. Dlhodobý úspech v snahe úplne odstrániť maláriu počas jednej generácie však zďaleka nie je istý.Vzhľadom na pokračujúci prenos malárie komármi v mnohých častiach sveta je riziku nákazy vystavená polovica globálnej populácie - a toto ochorenie stále zabíja v priemere jedno dieťa každé dve minúty. Napriek tomu sa zameranie financovania a pozornosti presunulo inam, čo zvyšuje pravdepodobnosť úmrtí detí, ktorým by sa dalo zabrániť.Peter Sands, výkonný riaditeľ medzinárodnej organizácie Globálny fond boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii, označil závery správy WHO za mimoriadne aktuálne."Globálny zdravotnícky svet, médiá a politika sú ohromení COVID-om... a napriek tomu venujeme veľmi málo pozornosti chorobe, ktorá naďalej zabíja každý rok viac ako 400 000 ľudí, prevažne detí," povedal novinárom na brífingu. "A aby som vám pripomenul, toto je choroba, pri ktorej vieme, ako sa jej zbaviť - takže je voľbou, že to nerobíme," dodal Sands.