WHO sa dohodla s Izraelom na „humanitárnej prestávke“ v bojoch v Pásme Gazy, umožní očkovanie proti detskej obrne pre státisíce detí

Detská obrna môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť paralýzu a môže byť život ohrozujúca. V Európe je detská obrna považovaná za eradikovanú od roku 2002.





30.8.2024 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že dosiahla dohodu s Izraelom o obmedzených prestávkach v bojoch v Pásme Gazy, aby umožnila očkovanie proti detskej obrne pre státisíce detí. Deje sa tak po tom, ako na palestínskom území potvrdili prvý prípad detskej obrny za ostatných 25 rokov.Očkovacia kampaň sa začne v nedeľu v centrálnej časti Pásma Gazy počas „humanitárnej prestávky", ktorá bude trvať tri dni po sebe od 6:00 do 15:00.V prípade potreby možno túto prestávku predĺžiť o ďalší deň, povedal Rik Peeperkorn, zástupca WHO na palestínskych územiach. Očkovacia kampaň sa zameriava na 640-tisíc detí mladších ako 10 rokov.