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14. júla 2026
WHO varuje, že epidémia eboly v KDR môže byť až štyrikrát väčšia, než ukazujú údaje
Nebezpečný vírus sa šíri najmä v provincii Ituri, odborníci upozorňujú na vysoký počet neodhalených prípadov.
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14.7.2026 (SITA.sk) - Nebezpečný vírus sa šíri najmä v provincii Ituri, odborníci upozorňujú na vysoký počet neodhalených prípadov.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že súčasná epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) môže byť dva až štyrikrát rozsiahlejšia, než naznačujú oficiálne údaje.
Podľa konžských úradov sa od vypuknutia nákazy pred dvoma mesiacmi infikovalo viac ako 1 960 ľudí a vyše 700 zomrelo. WHO však na základe svojich modelov predpokladá, že skutočný počet prípadov je výrazne vyšší.
„Rozsah epidémie je podľa našich odhadov najmenej dva- až štyrikrát väčší, než počet prípadov, ktoré sa nám podarilo odhaliť,“ povedal riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Chikwe Ihekweazu.
Ide o tretiu najväčšiu epidémiu eboly v histórii a zároveň o najrýchlejšie sa šíriace ohnisko tohto ochorenia, aké WHO zaznamenala.
Viac ako 90 percent prípadov sa sústreďuje v severovýchodnej provincii Ituri, kde pôsobia ozbrojené skupiny. Nákaza sa však objavila aj v ďalších štyroch provinciách a v susednej Ugande.
WHO upozorňuje, že mnohí nakazení zomierajú doma bez toho, aby sa dostali do zdravotníckeho zariadenia. Ochorenie spôsobuje vzácny kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
„Najznepokojujúcejšie je, že mnohé nahlásené nové prípady tvoria ľudia, ktorí zomreli vo svojich komunitách bez akejkoľvek zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Ihekweazu.
Podľa WHO sa však kapacity na liečbu a testovanie postupne rozširujú a zlepšuje sa aj sledovanie kontaktov nakazených osôb.
Zdroj: SITA.sk - WHO varuje, že epidémia eboly v KDR môže byť až štyrikrát väčšia, než ukazujú údaje © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok upozornila, že súčasná epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) môže byť dva až štyrikrát rozsiahlejšia, než naznačujú oficiálne údaje.
Vysoká smrtnosť
Podľa konžských úradov sa od vypuknutia nákazy pred dvoma mesiacmi infikovalo viac ako 1 960 ľudí a vyše 700 zomrelo. WHO však na základe svojich modelov predpokladá, že skutočný počet prípadov je výrazne vyšší.
„Rozsah epidémie je podľa našich odhadov najmenej dva- až štyrikrát väčší, než počet prípadov, ktoré sa nám podarilo odhaliť,“ povedal riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Chikwe Ihekweazu.
Rýchle šírenie nákazy
Ide o tretiu najväčšiu epidémiu eboly v histórii a zároveň o najrýchlejšie sa šíriace ohnisko tohto ochorenia, aké WHO zaznamenala.
Viac ako 90 percent prípadov sa sústreďuje v severovýchodnej provincii Ituri, kde pôsobia ozbrojené skupiny. Nákaza sa však objavila aj v ďalších štyroch provinciách a v susednej Ugande.
Zomierajú doma
WHO upozorňuje, že mnohí nakazení zomierajú doma bez toho, aby sa dostali do zdravotníckeho zariadenia. Ochorenie spôsobuje vzácny kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba.
„Najznepokojujúcejšie je, že mnohé nahlásené nové prípady tvoria ľudia, ktorí zomreli vo svojich komunitách bez akejkoľvek zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Ihekweazu.
Podľa WHO sa však kapacity na liečbu a testovanie postupne rozširujú a zlepšuje sa aj sledovanie kontaktov nakazených osôb.
Zdroj: SITA.sk - WHO varuje, že epidémia eboly v KDR môže byť až štyrikrát väčšia, než ukazujú údaje © SITA Všetky práva vyhradené.
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