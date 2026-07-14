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14. júla 2026
Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029, potom začne dlhodobo klesať
Tagy: Populácia
Počet obyvateľov Európskej únie by mal podľa novej správy ešte niekoľko rokov rásť, maximum však dosiahne už v roku 2029. Následne sa očakáva dlhodobý pokles sprevádzaný výrazným starnutím populácie, čo ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Počet obyvateľov Európskej únie by mal podľa novej správy ešte niekoľko rokov rásť, maximum však dosiahne už v roku 2029. Následne sa očakáva dlhodobý pokles sprevádzaný výrazným starnutím populácie, čo prinesie viaceré ekonomické a sociálne výzvy.
Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a následne začne v nasledujúcich desaťročiach postupne klesať. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.
V súčasnosti žije v 27 členských štátoch EÚ približne 450,6 milióna obyvateľov. Ich počet by mal vzrásť na maximum 453,3 milióna v roku 2029, no do roku 2100 klesne na 398,8 milióna. Predstavuje to pokles o 11,7 percenta na úroveň, akú Európa naposledy zaznamenala v 70. rokoch minulého storočia.
Správa upozorňuje, že Európania sa dožívajú vyššieho veku vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a lepším životným i sociálnym podmienkam. Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v roku 2024 hodnotu 81,5 roka. Do roku 2100 by sa mohla zvýšiť na viac ako 90 rokov u žien a viac ako 86 rokov u mužov.
Do roku 2050 bude mať podľa odhadov takmer každý tretí obyvateľ Únie 65 alebo viac rokov, zatiaľ čo dnes patrí do tejto vekovej skupiny približne každý piaty. Starnutie populácie podľa autorov správy prinesie nedostatok pracovnej sily, zvýšený tlak na verejné financie aj systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti či vzdelávania.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová uviedla, že Európania dnes žijú dlhšie a zdravšie než kedykoľvek predtým, no demografické zmeny zásadne menia spoločnosť, ekonomiku aj trh práce. Podľa nej je potrebné prijať opatrenia, aby sa táto transformácia stala príležitosťou. Správa zároveň poukazuje na rast takzvanej „striebornej ekonomiky“, teda trhu výrobkov a služieb určených pre starších ľudí.
Výskumníci zároveň zdôraznili, že Európska únia bude musieť zvýšiť produktivitu práce a znížiť nezamestnanosť, aby zmiernila dôsledky zmenšujúcej sa pracovnej sily. Migrácia môže podľa nich časť negatívnych dôsledkov demografického vývoja zmierniť, sama osebe však nebude schopná plne vyriešiť problémy spojené so starnutím populácie.
Zdroj: SITA.sk - Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029, potom začne dlhodobo klesať © SITA Všetky práva vyhradené.
Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a následne začne v nasledujúcich desaťročiach postupne klesať. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.
V súčasnosti žije v 27 členských štátoch EÚ približne 450,6 milióna obyvateľov. Ich počet by mal vzrásť na maximum 453,3 milióna v roku 2029, no do roku 2100 klesne na 398,8 milióna. Predstavuje to pokles o 11,7 percenta na úroveň, akú Európa naposledy zaznamenala v 70. rokoch minulého storočia.
Správa upozorňuje, že Európania sa dožívajú vyššieho veku vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a lepším životným i sociálnym podmienkam. Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v roku 2024 hodnotu 81,5 roka. Do roku 2100 by sa mohla zvýšiť na viac ako 90 rokov u žien a viac ako 86 rokov u mužov.
Do roku 2050 bude mať podľa odhadov takmer každý tretí obyvateľ Únie 65 alebo viac rokov, zatiaľ čo dnes patrí do tejto vekovej skupiny približne každý piaty. Starnutie populácie podľa autorov správy prinesie nedostatok pracovnej sily, zvýšený tlak na verejné financie aj systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti či vzdelávania.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová uviedla, že Európania dnes žijú dlhšie a zdravšie než kedykoľvek predtým, no demografické zmeny zásadne menia spoločnosť, ekonomiku aj trh práce. Podľa nej je potrebné prijať opatrenia, aby sa táto transformácia stala príležitosťou. Správa zároveň poukazuje na rast takzvanej „striebornej ekonomiky“, teda trhu výrobkov a služieb určených pre starších ľudí.
Výskumníci zároveň zdôraznili, že Európska únia bude musieť zvýšiť produktivitu práce a znížiť nezamestnanosť, aby zmiernila dôsledky zmenšujúcej sa pracovnej sily. Migrácia môže podľa nich časť negatívnych dôsledkov demografického vývoja zmierniť, sama osebe však nebude schopná plne vyriešiť problémy spojené so starnutím populácie.
Zdroj: SITA.sk - Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029, potom začne dlhodobo klesať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Populácia
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