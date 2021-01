Wikipédia, najväčšia internetová encyklopédia, vznikla pred 20 rokmi

Wikipédiu, názov ktorej vznikol zo slov "wiki", čo je po havajsky "rýchly", a "encyklopédia", pozná vari každý, kto používa internet. Za týmto jedinečným projektom, ktorý ponúka množstvo informácií a faktov, stoja podnikateľ Jimmy Walles a filozof Larry Sanger. Na začiatku boli mnohí k tejto myšlienke skeptickí, ale autori postupne presvedčili svojich oponentov a v súčasnosti je Wikipédia najväčšou internetovou encyklopédiou na svete. V piatok 15. januára uplynie 20 rokov, odkedy začala oficiálne pôsobiť na internete.





"Wikipédia je prvý projekt svojho druhu na celom svete. Nikdy v minulosti nevznikla taká rozsiahla encyklopédia rozvíjaná spoločnou prácou tisícov dobrovoľníkov a navyše dostupná zadarmo všetkým na internete. Wikipédia má mnoho kritikov a mnoho obdivovateľov. Niekto ju považuje za nekonečné dobro, niekto za veľké zlo. Ja osobne verím, že jej užitočnosť ďaleko presahuje škody, ktoré môže prípadne spôsobiť," prihovára sa na úvod spoluzakladateľ Wikipédie Jimmy Walles v knihe Wikipedie – průvodce na cestě za infomacemi.Predchodcom Wikipédie bola Nupedia - bezplatná webová encyklopédia, ktorej články vytvárali odborníci. Ako samostatný produkt vstúpila Wikipédia oficiálne na internet 15. januára 2001. Koncom prvého roka obsahovala asi 20.000 článkov v 18 jazykových edíciách.Dnes patrí Wikipédia medzi najpopulárnejšie zdroje informácií a na internete je dostupná v mnohých jazykoch. Listovať v nej a čítať ju môže každý a každý ju aj môže dotvárať. Jej obsah je totiž možné pri dodržaní licenčných podmienok šíriť a upravovať pre najrôznejšie komerčné i nekomerčné účely.V súčasnosti má Wikipédia 316 jazykových verzií, z toho je 306 aktívnych a obsahuje 55 miliónov článkov. Najväčšou je anglická s počtom viac ako šesť miliónov článkov, na druhom mieste je s takmer päť a pol miliónmi článkov cebuánčina, čo je jazyk ktorým hovorí približne 20 miliónov obyvateľov Filipín a na treťom mieste je s tri a pol miliónmi článkov švédčina. Slovenská jazyková verzia sa nachádza momentálne s vyše 235.000 článkami na 42. mieste.Wikipédiu spravuje Nadácia Wikimedia Foundation (WMF) so sídlom v San Franciscu, ktorá sa stará o sprostredkovanie a šírenie informácií vrátane technických vecí. Zároveň spolupracuje s národnými organizáciami v jednotlivých krajinách. Na Slovensku je to občianske združenie Wikimedia Slovensko (WMSK), ktoré je však od WMF právne nezávislé. "Slovenská verzia Wikipédie vznikla v septembri 2003 a o rok neskôr mala prvých tisíc článkov," povedal pre TASR predseda Wikimedia Slovensko Matej Grochal.Ich združenie pracujúce na báze dobrovoľnosti nielenže podporuje Wikipédiu a jej sesterské projekty na Slovensku, ale aj organizuje rôzne súťaže. Aké hlavné projekty pripravili na tento rok?"Na jar by sme chceli uskutočniť už piaty ročník súťaže v písaní článkov o strednej a východnej Európe WIkiJar SVE. V spolupráci so švédskym veľvyslanectvom na Slovensku a feministickou organizáciou Aspekt by sme radi pokračovali v projekte WikiGap, ktorý sme prvýkrát realizovali vlani v novembri," spresnil Matej Grochal.Obrovský problém predstavujú rôzne hoaxy a nepravdivé či zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria na internete. "Ako redaktori Wikipédie postupujeme proti hoaxom viacerými metódami. Základom je dbať na dôkladné odkazovanie na zdroje informácií pri písaní článkov. Informácie bez zdroja je možné z článku odstrániť. Zdroje musia byť dôveryhodné a najlepšie je, ak sú viaceré. Niektoré nedôveryhodné médiá a portály máme na internom blackliste," uviedol pre TASR Matej Grochal, ktorý už viac ako jedenásť rokov edituje slovenskú Wikipédiu.