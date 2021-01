Smartfóny Samsung Galaxy S21 5G a Galaxy S21+ 5G prinášajú mimoriadne zážitky každý deň

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila smartfóny Galaxy S21 5G a Galaxy S21+ 5G, najnovšie vlajkové lode značky. Galaxy S21 5G je prístroj určený pre súčasný spôsob života - je doslova preplnený najnovšími výdobytkami modernej technológie, aby ste si s ním mohli užívať každú chvíľu. Medzi najväčšie prednosti nových vlajkových lodí patria jedinečný, na prvý pohľad rozpoznateľný dizajn, špičkový fotoaparát profesionálnych kvalít pre pokročilých aj začiatočníkov a najvýkonnejší obrazový procesor, aký bol kedy v sérii Galaxy. Oba prístroje navyše ponúkajú také možnosti konektivity, výkonu a funkcií, aké nájdeme len u Samsungu.

„Žijeme vo svete, kde sú mobilné technológie alfou a omegou. Mnohí z nás dnes navyše pracujú na diaľku a trávia doma viac času než kedykoľvek v minulosti, takže chceme záujemcom ponúknuť smartfón, ktorý bez problémov spĺňa dnešné zvýšené multimediálne nároky,“ vyhlásil TM Roh, prezident a riaditeľ divízie mobilných komunikácií v spoločnosti Samsung Electronics. „Okrem toho je nám jasné, aká dôležitá je možnosť si vybrať - aj to má dnes väčší význam ako predtým. Preto v sérii Galaxy S21 5G ponúkame modely, z ktorých si každý môže zvoliť to najlepšie pre svoje potreby a životný štýl.“

Vlajkové lode v sérii Galaxy S pozná svet už viac ako desať rokov. Za tú dobu prelomili mnohé hranice a ponúkli jedinečné zážitky používateľom, pre ktorých je smartfón cestou na vyjadrenie sa, k spojeniu so svetom a k zábave. Nová séria Galaxy S21 5G na túto tradíciu samozrejme nadväzuje, takže sa záujemcovia opäť môžu tešiť, že zažijú nevídané a každý deň bude jedinečný. V sérii Galaxy S21 5G ponúkne Samsung hneď niekoľko modelov, z ktorých si každý určite vyberie podľa svojho osobného štýlu a potrieb. Ak túžite po najlepšom smartfóne vo svojej cenovej kategórii, s fotoaparátom profesionálnych kvalít a vysokým výkonom, budú sa vám Galaxy S21 5G aj Galaxy S21+ 5G určite páčiť.

Odvážny nový štýl

Galaxy S21 5G s odvážnym novým dizajnom poteší predovšetkým užívateľov, pre ktorých je smartfón prostriedkom na vyjadrenie vlastného štýlu. Štíhle prevedenie dopĺňa veľmi kvalitný displej s uhlopriečkou 6,2 palca (15,7 cm)[1]. Galaxy S21+ 5G je väčší, displej má uhlopriečku 6,7" (17 cm) a tiež batéria má vyššiu kapacitu, takže sa smartfón hodí pre náruživých hráčov a milovníkov filmov a seriálov[2].

Oba modely série Galaxy S21 5G zaujmú novým dizajnovým riešením fotoaparátu - vďaka prevedeniu Contour Cut Camera objektívy splývajú s kovovým rámom, pôsobí to elegantne a moderne. Galaxy S21 5G aj S21+ 5G budú k dispozícii v niekoľkých atraktívnych farebných variantoch vrátane fialovej novinky Phantom Violet. V oboch prípadoch sa môžete tešiť na luxusnú dymovú povrchovú úpravu zadnej strany a celkovo veľmi sofistikovaný vzhľad.

Galaxy S21 5G sa ďalej pýši inteligentným displejom Dynamic AMOLED 2X Infinity-O s adaptívnou obnovovacou frekvenciou 120 Hz, ktorý zaberá prakticky celú čelnú plochu smartfónu a jeho adaptívna podoba umožňuje podstatne plynulejšie prekreslenie pohybu aj listovanie v aplikáciách[3]. Pri sledovaní filmov alebo surfovaní po sociálnych sieťach displej automaticky prispôsobuje obnovovaciu frekvenciu obsahu. Okrem toho je obraz príjemný pre oči - zásluhu na tom má predovšetkým technológia Eye Comfort Shield[4], ktorá automaticky nastavuje intenzitu modrého svetla podľa dennej doby, obrazu a času, kedy zvyčajne chodíte spať.

Nech je každý okamih jedinečný

Galaxy S21 5G nadväzuje na predchádzajúce modely a ponúka špičkový fotoaparát s profesionálnymi parametrami a funkciami pre fotografovanie aj natáčanie videozáznamov, ktorý ocenia začiatočníci aj pokročilí. Či už fotografujete alebo natáčate prvé krôčiky vášho šteňaťa, najlepšie scény z videohier alebo úchvatné zábery z dovolenky, Galaxy S21 5G ani Galaxy S21+ 5G vás rozhodne nesklamú. Stačí namieriť objektív na scénu a stlačiť spúšť, o zvyšok sa postará samotný prístroj.

Vylepšená funkcia 8K Snap umožňuje ukladať jednotlivé okienka z videozáznamu v rozlíšení 8K ako samostatné snímky. Môžete teda akciu natáčať a ešte z nej mať pôsobivé fotografie. Aj keď natáčaný dej prebieha bleskurýchlo alebo točíte z idúceho auta na hrboľatej ceste, na zázname bude všetko krásne stabilné a plynulé vďaka stabilizačnej technológii Super Steady na frekvencii 60 obr/s[5]. Nová funkcia Director's View umožňuje náhľad scény a rýchle prepínanie medzi zábermi. Pomocou nástroja Vlogger View je možné robiť pôsobivé akčné zábery predným aj zadným fotoaparátom súčasne, funkcia Live Thumbnails umožňuje ľahko meniť uhol záberu a zoomovať. V kombinácii s novými slúchadlami Samsung Galaxy Buds Pro[6] je možné súčasne nahrávať okolité zvuky aj váš vlastný hlas, umožňuje to funkcia simultánneho záznamu zvuku[7]. Galaxy S21 5G môžete na statíve prepnúť do režimu Pro Video a využiť pre nahrávanie hlasu mikrofón v slúchadlách Buds Pro, zatiaľ čo mikrofón v smartfóne bude nahrávať zvuky z okolia. Všetko sa ukladá v najvyššej kvalite. Samozrejme je k dispozícii aj obľúbený režim Single Take[8] s umelou inteligenciou, vďaka ktorému je možné jediným stlačením spúšte zachytiť sériu fotografií aj krátkych videozáznamov. Do ponuky pribudli profesionálne pôsobiace funkcie ako Highlight Video alebo Dynamic Slow-Mo, s ktorými sa môžete sústrediť na najzaujímavejšie okamihy natáčaných akcií.

Galaxy S21 5G aj Galaxy S21+ 5G sú vybavené trojitými fotoaparátmi profesionálnych kvalít. Nepochybne ich ocenia kreatívni jedinci, pre ktorých fotografovanie či natáčanie nie je len bezmyšlienkovité stláčanie spúšte. Systém fotoaparátov intuitívne hodnotí scénu v zábere a nastavuje parametre tak, aby snímky aj videozáznamy vyzerali čo najlepšie v akomkoľvek prostredí. V portrétnom režime sa opäť uplatní umelá inteligencia, ktorá pomocou vyspelej 3D analýzy vyhodnotí scénu a precízne oddelí ústredný motív od rozostreného pozadia. Okrem toho je možné použiť virtuálne štúdiové svetlo a efekty v pozadí, opäť vytvorené pomocou umelej inteligencie, takže ústredný motív vynikne naozaj na prvý pohľad. Režim funguje aj pri fotografovaní selfies. A ak si potrebujete priblížiť vzdialenú scénu, či už v krajine alebo napríklad počas koncertu na štadióne, je k dispozícii vylepšená funkcia Space Zoom. Nový nástroj Zoom Lock funguje u Galaxy S21 5G aj Galaxy S21+ 5G ako inteligentný stabilizátor - aj pri 30-násobnom priblížení udrží snímku ostrú, umelá inteligencia navyše systému nedovolí vypustiť zo záberu ústredný motív, ani keď sa vám trasú ruky. A výkonný obrazový procesor umožňuje digitálne presvetliť aj snímky zhotovené v šere, takže sa môžete tešiť na pôsobivé západy slnka a nočné mestské panorámy.

Vysoký výkon a bohaté možnosti konektivity

Smartfóny Samsung sú zárukou, že nikdy neprídete o kontakt so svetom a vaše dáta pritom budú vždy v bezpečí, všetko pohodlným, na mieru šitým spôsobom. Galaxy S21 5G nielenže zvláda náročné úlohy, ale navyše vás bez ťažkostí spojí s ostatnými súčasťami ekosystému Galaxy, takže sa môžete s dôverou pustiť, do čoho chcete.

Používatelia modelov Galaxy od svojich smartfónov očakávajú predovšetkým jedinečný zážitok. Kvôli tomu sú modely série Galaxy S21 5G vybavené najnovším a najvyspelejším čipsetom, ktorý sa v tejto sérii kedy objavil. Výsledkom je rýchlejšia prevádzka, úspora energie[9] a vynikajúci výpočtový výkon pre 5G pripojenie aj úlohy vyžadujúce prácu umelej inteligencie[10]. Smartfóny série Galaxy S21 5G slúžia ako dostatočne výkonné nástroje pre spracovanie fotografií, natáčanie videozáznamov v rozlíšení 8K, hranie v cloude a podobne.

Na smartfóny sa v poslednej dobe spoliehame viac ako kedykoľvek v minulosti a tým pádom musíme aj úzkostlivejšie chrániť dáta, ktoré do nich ukladáme. O bezpečie modelov série Galaxy S21 5G sa stará Samsung Knox Vault, osvedčená bezpečnostná platforma z dielne Samsungu, ktorá pracuje na úrovni čipsetu.

Okrem toho sme smartfóny Galaxy S21 5G vybavili aj novým nástrojom pre ochranu súkromia. Má názov Private Share[11] a môžete vďaka nemu napríklad bezpečne odstrániť z fotografií všetky lokalizačné údaje predtým, ako ich zverejníte na internete. Okrem toho môžete nastaviť aj pravidlá pre to, kto má vami zdieľaný obsah vidieť a ako dlho majú byť fotografie alebo videozáznamy zdieľané.

Vďaka funkcii SmartThings Find možno ľubovoľný kompatibilný prístroj zo série Galaxy kedykoľvek nájsť a lokalizovať, dokonca aj v offline režime. Je jedno, či ste ho nechali vo vedľajšej miestnosti, v aute alebo v inom meste, systém vás vždy pošle správnym smerom. A vďaka novému Bluetooth lokalizačnému zariadeniu - prívesku Galaxy SmartTag[12] je možné lokalizovať aj prístroje, ktoré v systéme zapojené nie sú. Stačí pripevniť SmartTag na kľúče, batoh alebo napríklad psí obojok a už nikdy ich nebudete márne hľadať.

Dostupnosť modelov

Smartfóny Galaxy S21 5G a S21+ 5G sa začnú na Slovensku predávať 29. januára 2021.

Galaxy S21 5G bude k dispozícii v šedej (Phantom Gray), bielej (Phantom White), ružovej (Phantom Pink) a fialovej (Phantom Violet) farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je 849 € za verziu s 8 GB RAM/128 GB internou pamäťou a 899 € za verziu s 8 GB RAM/256 GB internou pamäťou.

Galaxy S21+ 5G sa bude predávať v čiernej (Phantom Black), striebornej (Phantom Silver) a fialovej (Phantom Violet) farbe. Odporúčaná maloobchodná cena je 1 049 € za verziu s 8 GB RAM/128 GB internou pamäťou a 1 099 € za verziu s 8 GB RAM/256 GB internou pamäťou.

Predobjednávky

Zákazník, ktorý si v období od 14. 1. 2021 do 28. 1. 2021 (vrátane) predobjedná zariadenie Galaxy S21 5G alebo Galaxy S21+ 5G z e-shopu www.samsung.sk, v značkových predajniach Samsung alebo u vybraných predajcov elektroniky a zároveň splní ďalšie podmienky stanovené v podrobných pravidlách kampane, získava nárok na bonus v podobe bezdrôtových slúchadiel Galaxy Buds Live a lokalizačného prívesku Galaxy SmartTag (Bluetooth verzie) v celkovej hodnote 203,90 €. S lokalizačným príveskom Galaxy SmartTag môžu používatelia sledovať všetko, na čom záleží. Môžu si ho pripevniť na kľúče, tašku, na domáceho miláčika alebo čokoľvek, o čom chcú mať prehľad, kde sa nachádza.

Zákazník sa pre získanie bonusu musí zaregistrovať najneskôr do 28. 1. 2021 na stránke www.samsung-bonus.eu, vyplniť svoje osobné údaje, model smartfónu a informácie o predajcovi, u ktorého ho predobjednal. Po tomto dátume už registrácia nie je možná a zaniká nárok na bonus. Po obdržaní prístroja zákazník musí dokončiť najneskôr do 28. 2. 2021 (vrátane) už vytvorenú registráciu na stránke www.samsung-bonus.eu doložením fotokópie faktúry alebo dokladu o kúpe spolu s IMEI nového prístroja. Po schválení kompletnej registrácie bude zákazníkovi e-mailom zaslaný e-voucher na získanie príslušného bonusu. E-voucher na uplatnenie bonusu môže zákazník po vygenerovaní využiť do 29. 3. 2021 v Samsung e-shope na www.samsung.sk. Bonus bude bezplatne zaslaný na adresu zákazníka uvedenú pri registrácii.

Podrobný popis pre uplatnenie bonusu k predobjednávke je k dispozícii na stránke www.samsung-bonus.eu.