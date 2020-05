Wikipedia začína bojovať proti „toxickému správaniu“, plánuje zaviesť nové pravidlá

Záväzný kódex správania sa členov

Dve fázy vývoja nového kódexu

Urážky aj obťažovanie od iných editorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 - Online encyklopédia Wikipedia zavedie pre svojich dobrovoľníkov nové pravidlá zamerané na boj proti "toxickému správaniu sa".Nezisková organizácia Wikimedia Foundation, ktorá encyklopédiu prevádzkuje, odhlasovala, že nové opatrenia dokončia do konca roka. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Správna rada Wikimedia Foundation rozhodla, že zavedie záväzný kódex správania sa členov, ktorý bude napríklad zakazovať alebo obmedzovať prístup dobrovoľníkom, ktorí porušia pravidlá.Okrem toho tiež vytvorí retroaktívny postup preskúmania obťažovania, ku ktorému došlo ešte pred stanovením týchto pravidiel.Vývoj nového kódexu bude mať dve fázy. Prvá, ktorú by mala rada ratifikovať do 30. augusta, stanoví pravidlá pre osobné a virtuálne podujatia, chatovacie miestnosti a ostatné projekty Wikimedie.Druhá sa zameria na uplatnenie trestov po porušení pravidiel, pričom by ju mali schváliť do konca roka.Príspevky vo Wikipedii píšu a aktualizujú dobrovoľní editori. Mnohí, hlavne ženy a ľudia z LGBTQ komunity, sa však sťažujú na urážky a obťažovanie od iných editorov. Platforma sa s týmto problémom potýka už takmer desaťročie.Štúdia z University of Washington o rodovej priepasti medzi editormi na Wikipédii napríklad zistila, že mnohé ženy a LGBTQ editori sa obávajú o svoju bezpečnosť. Niekoľko editoriek výskumníkom povedalo, že im editori napadli ich prácu alebo im dali zlú spätnú väzbu.Článok v denníku New York Times vlani zase poukázal na obavy transrodových dobrovoľníkov, pričom jeden novinám povedal, že sa mu vyhrážali smrťou.