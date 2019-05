Wilmots odcestoval z Iránu bez podpisu zmluvy

Belgický tréner Marc Wilmots. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 17. mája (TASR) - Iránsku futbalovú reprezentáciu zatiaľ nepovedie tréner Marc Wilmots. Vedenie tamojšej federácie ho síce vybralo na post po Portugalčanovi Carlosovi Queirozovi, ktorý odstúpil v januári, ale k podpisu zmluvy ešte neprišlo.Päťdesiatročný Belgičan pricestoval v stredu do Teheránu, kde mal podpísať zmluvu do roku 2022. Vo štvrtok však odcestoval z krajiny bez toho, aby obe strany spečatili dohodu aj oficiálne, informovala agentúra AFP. "Ak sa obe strany dohodnú, Wilmots sa vráti do Teheránu podpísať kontrakt. Tréner si prezrel futbalovú infraštruktúru, rokoval s prezidentom federácie Mehdim Tajom a videl aj ligový zápas Persepolisu s Pars Jonoubi Jam," uviedla tamojšia tlačová agentúra ISNA.Wilmots predtým viedol reprezentáciu Belgicka aj Pobrežia Slonoviny. Ročne by mal zarobiť 1 milión eur.