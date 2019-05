Frankfurt získal Kostiča z Hamburgu na riadny prestup

Futbalisti Eintracht Frankfurt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 17. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Eintracht Frankfurt využil opciu na kúpu 26-ročného srbského krídelníka Filipa Kostiča, ktorý v mužstve hosťoval z druholigového SV Hamburg.Kostič prišiel na začiatku sezóny do Frankfurtu na dvojročné hosťovanie, teraz v ňom však dostal riadnu zmluvu do roku 2023.citovala agentúra DPA športového riaditeľa Eintrachtu Frediho Bobiča.Frankfurt stále bojuje v I. bundeslige o priamu miestenku do Ligy majstrov 2019/2020. V Európskej lige UEFA sa v tejto sezóne dostal až do semifinále, kde ho až v rozstrele zo značky 11 m vyradila londýnska Chelsea.